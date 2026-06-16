खेतों में तैयार हो रहा ‘मौत का सामान’, 36 करोड़ की MDMA हुआ बरामद; भीलवाड़ा में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़

Bhilwara news: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पुलिस ने ड्रग तस्करों को पकड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया है. इस दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए MDMA बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है. पुलिस ने यह कार्रवाई चंपापुरा गांव में की है. छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में रॉ मटेरियल, केमिकल्स और मादक पदार्थ मिले हैं. फैक्ट्री में काम कर रहे तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. ये अवैध फैक्ट्री गांव से दूर खेत के बीच एक मकान में चलाई जा रही थी. आरोपियों ने इस स्थान का इसलिए चुनाव किया ताकि लोगों को इसकी भनक न लग पाए. पुलिस को जानकारी मिली थी, कि यहां बड़े पैमाने पर MDMA तैयार किया जा रहा है. सुचना के मुताबिक, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई.

पुलिस ने चलाया अभियान

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारसमल ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्रग माफियाओं के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है. इस अभियान के चलते काछोला चौकी प्रभारी नरेश शर्मा और बिजौलिया थाना प्रभारी स्वागत पांड्या को ये सूचना मिली थी कि यहां भारी मात्रा में नशीला पदार्थ तैयार किया जा रहा है. जिसके बाद योगेश शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई. जिसने चंपापुरा गांव संदिग्ध मकान पर छापा मारा. छापेमारी के दौरान पुलिस ने तीन संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने करीब 20 किलोग्राम ब्रोमो केमिकल को प्रोसेस कर लगभग 36 किलोग्राम एमडीएमए तैयार किया था. यह ड्रग्स करोड़ों रुपये की कीमत का बताया जा रहा है.

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36 करोड़ रुपये की कीमत

पुलिस के मुताबिक, अवैध बाजार में एमडीएमए की कीमत करीब 1 करोड़ रुपये प्रति किलो मानी जाती है. इसी आधार पर बरामद 36 किलो एमडीएमए की कीमत लगभग 36 करोड़ रुपये आंकी गई है. हालांकि पुलिस का कहना है कि ड्रग्स की सही मात्रा और उसकी वास्तविक कीमत का पता जांच और लैब रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री से मिले सभी केमिकल, मशीनें और तैयार ड्रग्स को जब्त कर लिया है. हिरासत में लिए गए तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है. साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस अवैध कारोबार के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा यह ड्रग्स किन इलाकों में सप्लाई की जा रही थी.

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