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OT में घंटों तक ‘मुर्गा’ बनाया, बेहोश होने दी प्रताड़ना; FIR में डॉक्टर्स के रुह कंपाने वाले जुल्म, CCTV फुटेज लीक!

यह मामला तब सामने आया जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जेडीएन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. ध्रुव चौहान ने सोशल मीडिया पर CCTV फुटेज के साथ जानकारी शेयर की

By: Kajal Jain | Published: June 22, 2026 4:45:46 PM IST

OT में घंटों तक 'मुर्गा' बनाया, बेहोश होने दी प्रताड़ना; FIR में डॉक्टर्स के रुह कंपाने वाले जुल्म, CCTV फुटेज लीक!
OT में घंटों तक 'मुर्गा' बनाया, बेहोश होने दी प्रताड़ना; FIR में डॉक्टर्स के रुह कंपाने वाले जुल्म, CCTV फुटेज लीक!


गुजरात के भावनगर के एक मेडिकल कॉलेज से एक शर्मनाक घटना सामने आ रही है, जिसने पूरे देश में स्टूडेंट सेफ्टी को लेकर तीखी बहस छेड़ दी है. मामला भावनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) का है जहां सेकंड ईयर के 7 रेजीडेंशियल डॉक्टर्स को 13 जूनियर डॉक्टर्स की रैगिंग करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है. शारिरिक और मानसिक प्रताड़ना के आरोप में नीलमबाग पुलिस स्टेशन में एफआईआर (FIR) भी दर्ज कराई गई है.

4 महीनों तक चला खौफनाक खेल

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, दुर्व्यवहार का खुलासा एंटी-रैगिंग ई-पोर्टल मिली शिकायत से हुआ था. ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अजय सेता ने भी पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई. सरकार के निर्देश और मेडिकल कॉलेज के रैगिंग-विरोधी दस्ते की जांच की गई और पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एक्शन ले लिया. एफआईआर में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. जूनियर डॉक्टर्स पर प्रताड़ना की कहानी कोई एक-दो दिन की नहीं थी, बल्कि मार्च से लेकर जून 2026 तक यानी पूरे 4 महीने तक सर टी हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में यह खौफनाक खेल चलता रहा.

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कौन-कौन हैं आरोपी?

स्थानीय पुलिस ने जिन 7 आरोपी रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, वो फिलहाल सस्पेंड कर दिए गए हैं. इनमें-

  • डॉ. वीर उर्फ वीरेंद्रसिंह जडेजा
  • डॉ. जयंत देवानी
  • डॉ. प्रवीण वर्मा
  • डॉ. धर्मेंद्र दयाल
  • डॉ. विशाल डाभी
  • डॉ. अमन वर्मा
  • डॉ. दिव्या मोदी

तमाम धाराओं के तहत केस दर्ज

इन सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के लिए अपमान करना), 351(1) (आपराधिक धमकी), और 296 (सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकतें और अपशब्द कहना) के तहत केस दर्ज किया गया है. इस घटना के बाद से पूरे अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में सनसनी फैली हुई है.

पीड़ित जूनियर डॉक्टर्स के इल्जाम

पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में जूनियर डॉक्टर्स के आरोप हैं कि उन्हें पूरी-पूरी रात ऑपरेशन थिएटर (OT) और वार्डों के बाहर खड़ा रखा जाता था. उनसे एक ही चीज को 1000 बार जबरन लिखवाया जाता था. उन्हें दिन में खाने या सोने का कोई फिक्स टाइम नहीं दिया जाता था. अगर कोई जूनियर चोरी-छिपे खाना खाते या आराम करते पकड़ा जाता, तो उसे अलग से कड़ा दंड मिलता. छोटी-छोटी गलतियों के लिए जूनियर्स को रात के 3 बजे जगाकर बुलाया जाता, उनसे उठक-बैठक कराई जाती और मारने की धमकी दी जाती थी.

ऑपरेशन थिएटर के अंदर जूनियर्स को ‘मुर्गा'(Rooster Pose) बनाया जाता था. जब तक उनके पैर जवाब न दे जाएं या वे दर्द से बेहोश न हो जाएं, उन्हें उसी पोजीशन में रखा जाता. हद तो तब हो गई जब सीनियर डॉक्टर्स इस लाचारी के वीडियो और फोटोज खींचकर उनका मजाक उड़ाते थे.

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Tags: anti raggingGujarat newsmental harrasementphysical harrasementragging case
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