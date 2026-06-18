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इंस्टाग्राम पर हुई मुलाकात, वॉटर टैंकर ड्राइवर के साथ लिव-इन में रहने लगी खूबसूरत लड़की; रात के अंधेरे में लड़के ने कर दिया कांड

Bengaluru Murder Case: कर्नाटक के बेंगलुरु में एक लड़की की दोस्ती वॉटर टैंकर के ड्राइवर से हुई. इसके बाद दोनों लिव इन में रहने लगे. फिर किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, लड़के ने लड़की की गला घोंटकर हत्या कर दी.

By: Sohail Rahman | Published: June 18, 2026 7:23:53 PM IST

बेंगलुरु में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर की हत्या
बेंगलुरु में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर की हत्या


Bengaluru Crime: कर्नाटक के बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 27 साल के व्यक्ति को अपनी 20 साल की लिव-इन पार्टनर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, शनिवार रात को दोनों के बीच लंबे समय से दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है, जिन्होंने हिंसक रूप ले लिया. इसके बाद शख्स ने महिला की गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

मृतक महिला की पहचान अनुषा के तौर पर हुई है, जबकि आरोपी का नाम शरद है. दोनों कर्नाटक के हासन जिले के सकलेशपुर के रहने वाले थे. पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हुई थी.

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धीरे-धीरे प्यार में बदली दोस्ती

इंस्टाग्राम पर मुलाकात के बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई. इसके बाद दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और करीब 6 महीने पहले वे बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में एक किराए के मकान में साथ रहने लगे. पुलिस के अनुसार, शनिवार रात किसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. झगड़ा इतना बढ़ गया कि शरद ने कथित तौर पर अनुषा का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि आरोपी शहर में पानी के टैंकर का ड्राइवर था. यह पूरी घटना दो दिनों के बाद तब सामने आई जब शरद ने कथित तौर पर पूरी बात अपने वकील को बताई.

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शरद के वकील ने पुलिस को दी सूचना

मामले की गंभीरता को समझते हुए वकील ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलने के तुरंत बाद सेशाद्रिपुरम पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे परिवार को सौंप दिया. इसके बाद आरोपी की तलाश शुरू की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल पुलिस शरद से पूछताछ कर रही है. जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हत्या की वजह सिर्फ आपसी झगड़ा था या इसके पीछे कोई और कारण भी थे. मामले की विस्तृत जांच चल रही है.

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Tags: crime news
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