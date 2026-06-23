Home > क्राइम > Bengaluru Triple Murder: अपार्टमेंट में मां-बाप बहन की हत्या, बड़ी बेटी बॉयफ्रेंड के साथ फरार; क्या है इस खूनी वारदात की वजह?

Bengaluru Triple Murder: अपार्टमेंट में मां-बाप बहन की हत्या, बड़ी बेटी बॉयफ्रेंड के साथ फरार; क्या है इस खूनी वारदात की वजह?

Bengaluru Family Murder: बेंगलुरु के एक शांत इलाके में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक अपार्टमेंट से एक ही परिवार के तीन सदस्यों के शव बरामद हुए. धारदार हथियार से की गई इस खौफनाक हत्या ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया.

By: Shristi S | Published: June 23, 2026 5:55:11 PM IST

बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में मां-बाप बहन की हत्या, बड़ी बेटी बॉयफ्रेंड के साथ फरार
बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में मां-बाप बहन की हत्या, बड़ी बेटी बॉयफ्रेंड के साथ फरार


Bengaluru Triple Murder Case: बेंगलुरु के एक शांत इलाके में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक अपार्टमेंट से एक ही परिवार के तीन सदस्यों के शव बरामद हुए. धारदार हथियार से की गई इस खौफनाक हत्या ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया. शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों ने मामले को और भी रहस्यमय बना दिया है. मरने वालों की पहचान सोमसुंदर (55), उनकी पत्नी मुथुलक्ष्मी (48) और उनकी छोटी बेटी सुप्रिया (20) के तौर पर हुई है.

पुलिस को इस बात का शक है कि इस वारदात के तार परिवार की बड़ी बेटी श्वेता और उसके लिव-इन पार्टनर से जुड़े हो सकते हैं, जो घटना के बाद से लापता बताए जा रहे है. यह दिल दहला देने वाली घटना के.आर पुरम थाना क्षेत्र के सीगेहल्ली स्थित साई ग्रीन अपार्टमेंट से सामने आई है.

You Might Be Interested In

पुलिस को बड़ी बेटी श्वेता पर क्यों है शक?

श्वेता लंबे समय से अपने बॉयफ्रेंड केनेथ के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. पुलिस को शक है कि हत्याओं के पीछे यही मकसद हो सकता है. शुरुआती जांच के मुताबिक, श्वेता के माता-पिता केनेथ के साथ उसके रिश्ते के खिलाफ थे. बेंगलुरु पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये मर्डर पहले से सोची-समझी साज़िश का हिस्सा थे. क्या श्वेता और केनेथ ने ये जुर्म एक साथ किया? 

पुलिस ने मौके का मुआयना किया और बॉडीज़ को पोस्ट-मॉर्टम के लिए ईस्ट पॉइंट हॉस्पिटल भेज दिया गया है. श्वेता और केनेथ को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. पुलिस का कहना है कि उन्हें जल्द ही कस्टडी में ले लिया जाएगा. पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी श्वेता पर लगभग ₹30 लाख का कर्ज़ था. श्वेता के माता-पिता अक्सर उससे उसके बढ़ते कर्ज़ के बारे में पूछते थे, जिससे परिवार में टेंशन हो जाती थी.

पुलिस को शक है कि तीनों की हत्या चाकू से की गई 

मर्डर की जांच कर रही पुलिस टीम का मानना ​​है कि श्वेता और केनेथ सोमवार को घर गए थे, जब सिर्फ़ उसकी मां मुथुलक्ष्मी ही घर पर थीं. उसके पिता सोमसुंदर और छोटी बहन सुप्रिया घर पर नहीं थे. पुलिस को शक है कि श्वेता, केनेथ और मुथुलक्ष्मी के बीच बहस हुई थी. बहस के दौरान, मुथुलक्ष्मी पर कथित तौर पर एक धारदार हथियार (जैसे दरांती) से हमला किया गया और उसे मार दिया गया. हत्या के बाद, सोमसुंदर और सुप्रिया के घर लौटने से पहले आरोपी ने कथित तौर पर बाथरूम में खून के धब्बे धो दिए.

श्वेता ने अपनी छोटी बहन और पिता पर बेरहमी से हमला किया

पुलिस के मुताबिक, जब सुप्रिया घर में घुसी, तो श्वेता ने कथित तौर पर उसे पकड़ लिया, और केनेथ ने उस पर हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. फिर सोमसुंदर पर भी कथित तौर पर उसी हथियार से हमला किया गया. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, वह घर से भागने और मदद मांगने में कामयाब रहा. बाद में उसकी मौत हो गई. पुलिस श्वेता और केनेथ की तलाश कर रही है, जो अभी भी फरार हैं. हालांकि, घटना के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चला है. पुलिस ने कहा कि मामले के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन और कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है.

Tags: bengalurucrimeMurder
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्किन चमकाने वाले 7 जादुई ‘ग्लो शॉट्स’, महंगी क्रीम से...

June 23, 2026

कहां से सांसद हैं प्रिया सरोज?

June 23, 2026

कौन हैं रागिनी सोनकर?

June 23, 2026

फिल्मों में आने से पहले कितनी पढ़ी हैं जान्हवी कपूर?...

June 23, 2026

कभी 3000 रुपये के लिए शो में बनीं लाश, आज...

June 22, 2026

कमजोरी दूर करने के लिए कौन से फल खाएं?

June 22, 2026
Bengaluru Triple Murder: अपार्टमेंट में मां-बाप बहन की हत्या, बड़ी बेटी बॉयफ्रेंड के साथ फरार; क्या है इस खूनी वारदात की वजह?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bengaluru Triple Murder: अपार्टमेंट में मां-बाप बहन की हत्या, बड़ी बेटी बॉयफ्रेंड के साथ फरार; क्या है इस खूनी वारदात की वजह?
Bengaluru Triple Murder: अपार्टमेंट में मां-बाप बहन की हत्या, बड़ी बेटी बॉयफ्रेंड के साथ फरार; क्या है इस खूनी वारदात की वजह?
Bengaluru Triple Murder: अपार्टमेंट में मां-बाप बहन की हत्या, बड़ी बेटी बॉयफ्रेंड के साथ फरार; क्या है इस खूनी वारदात की वजह?
Bengaluru Triple Murder: अपार्टमेंट में मां-बाप बहन की हत्या, बड़ी बेटी बॉयफ्रेंड के साथ फरार; क्या है इस खूनी वारदात की वजह?