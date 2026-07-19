Home > क्राइम > पंखे से बांधी साड़ी और…, इस एक चीज की लत ने छीन ली युवक की जिंदगी; जान उड़ेंगे होश

पंखे से बांधी साड़ी और…, इस एक चीज की लत ने छीन ली युवक की जिंदगी; जान उड़ेंगे होश

Bengaluru student suicide: बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक 20 साल का पैरामेडिकल छात्र अपने घर पर मृत पाया गया. शुरुआती जांच से पता चलता है कि उसने आत्महत्या की है. पुलिस को शक है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत इस घटना की वजह हो सकती है, हालांकि उन्होंने कहा कि उसकी मौत के सही कारणों की अभी जांच चल रही है.

By: Heena Khan | Published: July 19, 2026 12:36:01 PM IST

bangluru student suicide
bangluru student suicide


Bengaluru student suicide: बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक 20 साल का पैरामेडिकल छात्र अपने घर पर मृत पाया गया. शुरुआती जांच से पता चलता है कि उसने आत्महत्या की है. पुलिस को शक है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत इस घटना की वजह हो सकती है, हालांकि उन्होंने कहा कि उसकी मौत के सही कारणों की अभी जांच चल रही है. मृतक की पहचान KCG अस्पताल के पैरामेडिकल छात्र उदय गौड़ा के तौर पर हुई है. वह बेंगलुरु के बाहरी इलाके में दासनापुरा होबली के मरप्पनपाल्या में अपने परिवार के साथ रहता था.

पंखे से बांधी साड़ी और…

पुलिस के मुताबिक, शक है कि उदय ने घर की ऊपरी मंजिल पर बने स्टडी रूम में छत के पंखे से साड़ी बांधकर फांसी लगा ली. जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि यह घटना शव मिलने से करीब तीन दिन पहले हुई थी. मदनायकानाहल्ली पुलिस स्टेशन की एक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और घर से सबूत इकट्ठा किए. बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिससे मौत की सही वजह और समय का पता चलने की उम्मीद है.

You Might Be Interested In

 ये भी पढ़ें: Sasur Bahu Illicit Relation: ससुर-बहू के बीच अवैध संबंध! 4 साल के बेटे ने देखा ऐसा नज़ारा; जानकर फट पड़ेगा कलेजा

आत्महत्या या हत्या?

पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच आत्महत्या की ओर इशारा करती है. शुरुआती पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को ऐसी जानकारी भी मिली कि उदय को ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत थी. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या आर्थिक तंगी या कोई और निजी वजह इस घटना के पीछे हो सकती है. मदनायकानाहल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

 ये भी पढ़ें: NEET Success Story: चारा बेचकर बेटे को बना रही हैं डॉक्टर, मां के संघर्ष की कहानी ने लाखों लोगों को कर दिया भावुक

Tags: Bengluru Newscrime news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बतौर लीड एक्टर अनिल कपूर ने दीं ये सुपरहिट फिल्में

July 18, 2026

गर्मियों में घूमने के लिए शानदार हैं ये 6 जगहें

July 18, 2026

रजत टोकस के वो सीरियल, जिन्होंने लोगों को किया हैरान

July 18, 2026

पेट की चर्बी हटाने के लिए पिएं ये 6 ड्रिंक्स

July 18, 2026

प्रियंका चोपड़ा की 6 दमदार फिल्में

July 18, 2026

कभी इंजीनियर बनना चाहती थीं प्रियंका चोपड़ा, फिर एक्ट्रेस बन...

July 18, 2026
पंखे से बांधी साड़ी और…, इस एक चीज की लत ने छीन ली युवक की जिंदगी; जान उड़ेंगे होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पंखे से बांधी साड़ी और…, इस एक चीज की लत ने छीन ली युवक की जिंदगी; जान उड़ेंगे होश
पंखे से बांधी साड़ी और…, इस एक चीज की लत ने छीन ली युवक की जिंदगी; जान उड़ेंगे होश
पंखे से बांधी साड़ी और…, इस एक चीज की लत ने छीन ली युवक की जिंदगी; जान उड़ेंगे होश
पंखे से बांधी साड़ी और…, इस एक चीज की लत ने छीन ली युवक की जिंदगी; जान उड़ेंगे होश