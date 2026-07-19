पंखे से बांधी साड़ी और…, इस एक चीज की लत ने छीन ली युवक की जिंदगी; जान उड़ेंगे होश

Bengaluru student suicide: बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक 20 साल का पैरामेडिकल छात्र अपने घर पर मृत पाया गया. शुरुआती जांच से पता चलता है कि उसने आत्महत्या की है. पुलिस को शक है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत इस घटना की वजह हो सकती है, हालांकि उन्होंने कहा कि उसकी मौत के सही कारणों की अभी जांच चल रही है. मृतक की पहचान KCG अस्पताल के पैरामेडिकल छात्र उदय गौड़ा के तौर पर हुई है. वह बेंगलुरु के बाहरी इलाके में दासनापुरा होबली के मरप्पनपाल्या में अपने परिवार के साथ रहता था.

पंखे से बांधी साड़ी और…

पुलिस के मुताबिक, शक है कि उदय ने घर की ऊपरी मंजिल पर बने स्टडी रूम में छत के पंखे से साड़ी बांधकर फांसी लगा ली. जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि यह घटना शव मिलने से करीब तीन दिन पहले हुई थी. मदनायकानाहल्ली पुलिस स्टेशन की एक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और घर से सबूत इकट्ठा किए. बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिससे मौत की सही वजह और समय का पता चलने की उम्मीद है.

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आत्महत्या या हत्या?

पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच आत्महत्या की ओर इशारा करती है. शुरुआती पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को ऐसी जानकारी भी मिली कि उदय को ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत थी. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या आर्थिक तंगी या कोई और निजी वजह इस घटना के पीछे हो सकती है. मदनायकानाहल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

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