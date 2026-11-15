Bengaluru Crime: 3 करोड़ की प्रॉपर्टी, 30 लाख का एडवांस और… सास की प्रॉपर्टी पर दामाद की नजर! 7 हत्याओं के पीछे क्या था मकसद?

Bengaluru Family Murder Case: बेंगलुरु में एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे चौंकाने वाले वित्तीय पहलू सामने आ रहे हैं. पुलिस को शक है कि करीब 3 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कब्जे की कथित कोशिश, जमीन के सौदे में मिले 30 लाख रुपये के एडवांस और सोने के गहनों की बिक्री इस सामूहिक हत्याकांड की वजहों से जुड़ी हो सकती है. जांचकर्ताओं के मुताबिक, आरोपी कैब ड्राइवर एस. इंदुशेखर ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और उसके 6 रिश्तेदारों की हत्या करने के बाद संपत्ति के दस्तावेजों पर कंट्रोल बनाने की कोशिश की थी. हालांकि, पुलिस इन सभी पहलुओं की अलग-अलग जांच कर रही है.

15 दिनों में सात हत्याओं का आरोपी

52 साल के एस. इंदुशेखर पर 16 से 31 अक्टूबर के बीच अपनी पत्नी और उसके छह रिश्तेदारों की हत्या करने का आरोप है. मरने वालों में एक सात साल का बच्चा भी शामिल है. जांच के मुताबिक, आरोपी ने कथित तौर पर चक्की के पत्थर से मारकर हत्याएं कीं. फिर उसने लाशों को अपनी कैब में ले जाकर कर्नाटक और तमिलनाडु में अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया. पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या इन हत्याओं के पीछे पारिवारिक झगड़ा या प्रॉपर्टी हड़पने का मकसद था.

आरोपी अपनी सास की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहता था

जांच में शामिल सीनियर अधिकारियों के मुताबिक, इंदुशेखर की नजर बेंगलुरु के श्रीरामपुरा इलाके में अपनी सास की प्रॉपर्टी पर थी. पुलिस को शक है कि वह प्रॉपर्टी में बड़ा हिस्सा चाहता था, जबकि उसकी सास अपनी प्रॉपर्टी अपने दो बेटों के लिए रखना चाहती थी. इसी वजह से पारिवारिक झगड़ा बढ़ा होगा.

जांच करने वाले यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या आरोपी ने अपनी 17 साल की बेटी से वादा किया था कि भविष्य में उसकी मां का प्रॉपर्टी का हिस्सा उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा. पुलिस को शक है कि उसने इस कथित भरोसे का इस्तेमाल उसका सपोर्ट पाने के लिए किया होगा.

अंगूठे के निशान और डॉक्यूमेंट्स की जांच

पुलिस के मुताबिक, हत्याओं के बाद, आरोपी ने कथित तौर पर कुछ मृतकों के अंगूठे के निशान स्टाम्प पेपर पर लिए थे. जांच एजेंसियों को शक है कि इन निशानों का इस्तेमाल प्रॉपर्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स या ट्रांजैक्शन में किया गया होगा. पुलिस इसकी पुष्टि के लिए डॉक्यूमेंट्स और दूसरे सबूतों की जांच कर रही है. इसके अलावा, उसकी पत्नी से जुड़े एक ज़मीन के सौदे में 30 लाख रुपये के एडवांस पेमेंट की जानकारी भी सामने आई है. जांच करने वाले यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह रकम पारिवारिक झगड़े से जुड़ी थी.

महिलाओं के गहनों की बिक्री और गिरवी रखने का शक

जांच का एक और अहम पहलू मृतक महिलाओं के सोने के गहने हैं. पुलिस को शक है कि आरोपी ने कथित तौर पर चेन, झुमके और अंगूठी जैसे गहने जब्त किए, उनमें से कुछ बेच दिए और कुछ गिरवी रख दिए. अधिकारी इन ट्रांजैक्शन की जांच कर रहे हैं. वे यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या ज्वेलरी से मिले पैसे का इस्तेमाल लाशों को अलग-अलग जगहों पर ले जाने के लिए फ्यूल और ट्रैवल खर्च के लिए किया गया था.

पारिवारिक झगड़ा और बेटी की भूमिका की जांच चल रही

पुलिस के मुताबिक, आरोपी और उसकी पत्नी के बीच लगभग दो दशक पुरानी शादी के दौरान लंबे समय से अनबन थी. जांच करने वालों का मानना ​​है कि पत्नी का अपने माता-पिता के घर बार-बार जाना और झगड़ों के दौरान उसके परिवार का सपोर्ट आरोपी के गुस्से की एक वजह हो सकती है. आरोपी की 17 साल की बेटी की भूमिका की भी जांच चल रही है. पुलिस को शक है कि उसने कथित तौर पर लाशों को ठिकाने लगाने या सबूत मिटाने में मदद की. हालांकि, जांच जारी है. नॉर्थ डिवीजन के एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को मामले की जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. डिपार्टमेंट एक स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति और फास्ट-ट्रैक सुनवाई के लिए एक प्रस्ताव भी तैयार कर रहा है.