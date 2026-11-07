Bengluru Serial Murder Case: मटन करी के बहाने बुलाया सास को, जंगल में मिली पत्नी-सास की लाश; बेटी भी थी साइको किलर के कांड में शामिल

Bengluru Serial Murder Case: पुलिस ने आरोपी एस. इंदुशेखर की पत्नी सुनीता और उसकी मां रूपावती की लाशें तमिलनाडु के सलेम जिले के एक दूर के जंगल वाले इलाके से बरामद की हैं. हाल की इन बातों के साथ, बेंगलुरु में हुए सीरियल मर्डर की जांच में बरामद लाशों की कुल संख्या तीन हो गई है. दुखी परिवार के सदस्यों सहित 12 लोगों की एक टीम कानूनी फॉर्मैलिटी पूरी करने और आधिकारिक तौर पर लाशों की पहचान करने के लिए सलेम गई है. जांचकर्ताओं के अनुसार, इंदुशेखर ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और दूसरे पीड़ितों की लाशों को ठिकाने लगाने से पहले उनके सोने के गहने उतार लिए थे, और पुलिस अभी इन चोरी किए गए गहनों की बिक्री का पता लगा रही है.

साइको किलर बना कैब ड्राइवर

52 साल के कैब ड्राइवर को बेंगलुरु में उलसूरगेट के पास से गिरफ्तार किया गया. अधिकारियों को शक है कि उसने अक्टूबर में 15 दिनों में अपनी पत्नी और उसके परिवार के छह सदस्यों की हत्या की साजिश रची थी, और ये हत्याएं उसने राजाजीनगर में अपने किराए के घर के अंदर की थीं. जांचकर्ताओं ने कहा कि आरोपी ने अपने पीड़ितों को प्लास्टिक कवर और बोरियों में लपेटने से पहले उन्हें पीसने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया था. माना जा रहा है कि कई राज्यों में यह डरावना क्राइम लंबे समय से चल रहे शादीशुदा झगड़े और अपनी पत्नी का साथ देने वाले उसके रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा नाराज़गी की वजह से हुआ.

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मटन करी के बहाने बुलाया सास को

पूछताछ में पता चला कि इंदुशेखर ने कथित तौर पर हत्याओं की आवाज़ दबाने के लिए टीवी को पूरी आवाज़ में चलाया था. कबूलनामे से पता चलता है कि उसने मटन करी वाले डिनर के बहाने सास को बुलाने के बाद सुनीता और रूपावती को नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश कर दिया था. इसके अलावा, पुलिस ने उसकी टोयोटा इटियोस से कई परफ्यूम की बोतलें ज़ब्त कीं और पाया कि उसकी 17 साल की बेटी ने कथित तौर पर लाशों को ठिकाने लगाने में उसकी मदद की थी. डरावनी बात यह है कि गिरफ्तारी के दौरान कार के अंदर एक 10 साल का लड़का दो पीड़ितों का बेटा ज़िंदा मिला, जिसे आरोपी ने कथित तौर पर मारने की योजना बनाई थी.