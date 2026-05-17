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सड़क से कार हटाने को कहा, तो भड़क गए युवक! महिला और उसके पति पर किया जानलेवा हमला

Bengaluru Road Rage: बेंगलुरु में एक महिला की कार को दो लोगों ने सिर्फ इसलिए रोक लिया, क्योंकि उसने उनसे अपना वाहन हटाने के लिए कहा था. इसके अलावा, कथित तौर पर उन दोनों ने महिला के पति पर हमला किया और उसे धमकी दी.

By: Shristi S | Published: May 17, 2026 7:32:14 PM IST

बेंगलुरु में एक महिला की कार को दो लोगों ने रोक उसके पति के साथ मारपीट की
बेंगलुरु में एक महिला की कार को दो लोगों ने रोक उसके पति के साथ मारपीट की


Woman Harassed in Bengaluru: बेंगलुरु में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला की कार को दो लोगों ने सिर्फ इसलिए रोक लिया, क्योंकि उसने उनसे अपना वाहन हटाने के लिए कहा था. इसके अलावा, कथित तौर पर उन दोनों ने महिला के पति पर हमला किया और उसे धमकी दी.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार दोपहर को हुई, जब रचना बेंगलुरु ग्रामीण के हेसरघट्टा के घास के मैदान वाले इलाके में स्थित अपने फार्महाउस से अपनी रेंज रोवर में लौट रही थीं. वह उस जगह पर अपने पति भरत को खाना पहुंचाने के बाद वापस आ रही थीं. रचना, बेंगलुरु के पूर्व डिप्टी मेयर और BJP नेता एस. हरीश की बहू हैं.

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रास्ते में उन्हें एक अर्टिगा कार मिली, जो कथित तौर पर सड़क के ठीक बीच में खड़ी थी और उसका दरवाज़ा खुला हुआ था. जब उन्होंने हॉर्न बजाया, तो उन दो लोगों में से एक ड्राइवर की तरफ से उनकी कार के पास आया और उनसे खिड़की नीचे करने को कहा. फिर उसने उनकी तस्वीरें लेना शुरू कर दिया. स्थिति से घबराकर, रचना ने तुरंत अपने पति भरत को मौके पर बुलाया. जब आरोपियों ने रचना को कन्नड़ में बात करते सुना, तो उन्होंने उसे धमकी देते हुए कहा कि तो, तुम कन्नड़ बोलने वाली हो? ठीक है आओ, मैं तुमसे निपटता हूं.

500 मीटर आगे जाने पर आरोपियों ने रास्ता रोक दिया

आखिरकार, जब उन्होंने अपना वाहन हटा लिया, तो रचना आगे बढ़ गईं; हालांकि, सड़क पर सिर्फ 500 मीटर आगे जाने पर, उन्हीं लोगों ने एक बार फिर उनका रास्ता रोक लिया. फिर दोनों लोग अपनी कार से बाहर निकले और रचना के वाहन के दोनों तरफ खड़े हो गए. उनमें से एक ने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर रचना ने खिड़की नहीं खोली, तो वह उसे तोड़ देगा. भरत मौके पर पहुंचे और मांग की कि आरोपी रचना की जो तस्वीरें उन्होंने ली थीं, उन्हें मिटा दें; इसके जवाब में, उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई.

आरोपियों ने पत्थर भरत के सिर पर मारा

अपनी पुलिस शिकायत में, रचना और भरत ने बताया कि आरोपियों में से एक ने एक पत्थर उठाया और उससे भरत के सिर पर मारने की कोशिश की. कुछ मिनट बाद, उनके रिश्तेदार प्रकाश और लक्ष्मीकांत मौके पर पहुंचे और भरत को हमलावरों से बचाने में मदद की. अपनी शिकायत में, रचना ने आरोप लगाया कि आरोपी शराब के नशे में थे और उन्होंने उसके साथ गाली-गलौज की. बाद में आरोपियों की पहचान महेश और गोविंदराजू के रूप में हुई.

Tags: bengalurucrime news
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