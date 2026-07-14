Home > क्राइम > सफर में प्यार, मंदिर में गुपचुप शादी और फिर… एक आखिरी मैसेज ने उजाड़ दी हंसती-खेलती दुनिया!

सफर में प्यार, मंदिर में गुपचुप शादी और फिर… एक आखिरी मैसेज ने उजाड़ दी हंसती-खेलती दुनिया!

रवींद्र और तनुजा की मुलाकात एक सफर के दौरान हुई थी. दोनों की दोस्ती हुई, धीरे-धीरे प्यार पनपने लगा और दुनिया से छिपाकर, बिना घऱ वालों को बताए दोनों ने एक धार्मिक संस्थान में प्रेम विवाह कर लिया. हादसे से पहले तनुजा ने रवींद्र से कॉल पर बात की थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

By: Kajal Jain | Last Updated: July 14, 2026 12:30:40 PM IST

सफर में प्यार, मंदिर में गुपचुप शादी और फिर… एक आखिरी मैसेज ने उजाड़ दी हंसती-खेलती दुनिया!


कर्नाटक के बेंगलुरु में सफर के दौरान दोस्ती, प्यार और दुनिया से छिपते-छिपाते शादी के करने के बाद रिश्तों के खौफनाक अंत का मामला सामने आया है. यह घटना नेलमंगला इलाके की है जहां एक 31 साल की नव विवाहिता ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है. शुरुआती जांच से पता चला कि युवती ने कुछ देर पहले ही अपने पति को कॉल किया था. दोनों की मुलाकात एक सफर के दौरान हुई थी जिसके बाद दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए. प्यार के रिश्ते को शादी का नाम दे दिया और कुछ दिन पहले ही एक धार्मिक संस्थान में शादी की थी. दोनों एक किराए के फ्लैट में रह रहे थे जिसकी जानकारी दोनों के ही परिजनों को नहीं थी. बताया जा रहा है कि पति अपने माता-पिता से मिलने उनके घर गया था और पत्नी के बुलाने पर भी वह वापस नहीं आ रहा था.

क्या है पूरा मामला?

31 वर्षीय तनुजा गौरीबिदानमूर के बीरम्मनहल्ली गांव की रहने वाली है. कुछ समय पहले ही वो येलहंका के मायाचंद्रा रहने वाले रवींद्र से मिली थीं. सफर के दौरान एक छोटी से मुलाकात धीरे-धीरे दोस्ती में तब्दील हो गई. दोनों एक-दूसरे के संपर्क में आ गए और काम पर जाते समय अक्सर मिलकर बातचीत करने लगे. धीरे-धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगा और जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया. कुछ दिन पहले ही दोनों ने एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर प्रेम विवाह किया. दोनों एक साथ काफी खुश थे और एक किराए के घर में अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे.

You Might Be Interested In

परिवार से छिपाया रिश्ता?

चूंकि दोस्ती, प्यार और शादी के बीच बहुत ज्यादा समय नहीं था. दोनों ने अपने रिश्ते को दुनिया से छिपाकर रखा था. दोनों के माता-पिता और परिवार वाले रिश्ते से अनजान थे. रवींद्र ने तनुजा से कहा था कि इस रिश्ते के लिए परिवार पूरी तरह से चैयार नहीं है. सही समय पर वो तनुजा को परिवार से मिलवाएगा और अपने शादीशुदा रिश्ते की जानकारी देगा, लेकिन कहीं न कहीं तनुजा के मन में शंका पल रही थी. लेकिन वो अपने ससुराल यानी रवींद्र के परिवार से ऑफिशियल मीटिंग का बेसब्री से इंतजार कर रही थी. 

एक फोन कॉल से छिड़ा विवाद

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना वाले दिन येलहंका के फ्लैट में तनुजा अकेली थी जबकि रवींद्र अपने परिवार ने मिलने चला गया. तनुजा ने रवींद्र को कॉल करके तुरंत घर आने को कहा लेकिन रवींद्र का रवैया अचानक बदल गया. अपने माता-पिता के साथ समय बिताने के कारण उसने तनुजा को बताया कि वो मजबूर है और तुरंत वापस नहीं आ सकता लेकिन अगले दिन वो सुबह ही फ्लैट पर आ जाएगा. रवींद्र की यह बात तनुजा को पसंद नहीं आई. वो निराश हो गई और अपने आप को अकेलेपन में शांत कर लिया. कहीं न कहीं गुस्सा और नकारात्मक विचार तनुजा के मन में घर कर रहे थे. रवींद्र से नाराज होकर उसने एक मैसज छोड़ा और अपना फोन भी स्विच्ड ऑफ कर लिया.

आखिरी मैसेज ने उड़ाए होश

अगले दिन सुबह रवींद्र पत्नी तनुजा के पास जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी उसने अपने फोन पर एक मैसेज मिला. यह तनुजा का उसको आखिरी संदेश था जिसमें लिखा था कि मैंने जहर खा लिया है और वो नेलमंगला के बसवनहल्ली में है. रवींद्र स्तब्ध रह गया और दौड़कर लोकेशन पर पहुंचा जहां तनुजा बदहवास हालत में पड़ी थी. उसे उठाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन अफसोस तनुजा जान गंवा चुकी थी. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना ने आसपास के इलाके में सनसनी मचा दी. पुलिस ने रवींद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली और मामले की सिरे से जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सच में एक फोन कॉल का ही विवाद था या फिर मामला कुछ और है.

ये भी पढ़ें:-Urmila Saini Murder Case: बाजार से नया चाकू, ढूंढे बिना CCTV वाले रास्ते… अकेले में पत्नी को किया लहूलुहान; परिजनों ने खोले घिनौने राज़

Tags: Bengaluru newscrime newsLove marriagenewly married couples
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डेंटल प्रॉब्लम्स की छुट्टी! ब्रश के बिना ऐसे रखें मुंह...

July 13, 2026

ज्यादा खरबूजे के बीज खाने के नुकसान

July 13, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए नॉनवेज?

July 13, 2026

कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन?

July 13, 2026

सावधान! इन 8 गलतियों से तेजी से भागता है शुगर...

July 13, 2026

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

July 12, 2026
सफर में प्यार, मंदिर में गुपचुप शादी और फिर… एक आखिरी मैसेज ने उजाड़ दी हंसती-खेलती दुनिया!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सफर में प्यार, मंदिर में गुपचुप शादी और फिर… एक आखिरी मैसेज ने उजाड़ दी हंसती-खेलती दुनिया!
सफर में प्यार, मंदिर में गुपचुप शादी और फिर… एक आखिरी मैसेज ने उजाड़ दी हंसती-खेलती दुनिया!
सफर में प्यार, मंदिर में गुपचुप शादी और फिर… एक आखिरी मैसेज ने उजाड़ दी हंसती-खेलती दुनिया!
सफर में प्यार, मंदिर में गुपचुप शादी और फिर… एक आखिरी मैसेज ने उजाड़ दी हंसती-खेलती दुनिया!