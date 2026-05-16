Home > क्राइम > Bengaluru Minor Girl Assault Case: मानवता शर्मसार, बच्चियों के साथ की दरिंदगी, इंटरनेट पर वायरल किया वीडियो

Bengaluru Minor Girl Assault Case: मानवता शर्मसार, बच्चियों के साथ की दरिंदगी, इंटरनेट पर वायरल किया वीडियो

Bengaluru Minor Girl Assault Case: बेंगलुरु में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने के बाद पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया.

By: Munna Verma | Published: May 16, 2026 12:34:13 PM IST

बेंगलुरु में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का सनसनीखेज मामला
बेंगलुरु में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का सनसनीखेज मामला


Bengaluru Minor Girl Assault Case: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बाहरी इलाके से एक ऐसे अपराध का मामला सामने आया है जिसने सुरक्षा और डिजिटल अपराध के खतरों पर नई बहस को जन्म दिया है. कग्गलीपुरा पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने दो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया और पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया.

पुलिस की जांच में यह सामने आया कि आरोपियों ने बच्चों को फंसाने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाया. किरण कुमार (29) और आदित्य एम.के. (20) ने अपने काम और क्षेत्र में अपनी पहचान का उपयोग कर लड़कियों से संपर्क साधा. आरोपी अक्सर उन जगहों पर नजर रखते थे जहां लड़कियां खेलती या आती-जाती थीं.

You Might Be Interested In

लड़कियों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने उन्हें छोटी-मोटी चीजों और बहलावे का लालच दिया. जब लड़कियां उनके झांसे में आ गईं, तो सुनसान इलाकों का फायदा उठाकर उनके साथ दरिंदगी की. इस दौरान उन्होंने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड किए, ताकि इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लड़कियों को डराया जा सके. डर और धमकी की वजह से लड़कियां लंबे समय तक किसी को कुछ नहीं बता पाईं.

NCRP की सूचना पर पुलिस का त्वरित एक्शन

यह भयावह मामला तब उजागर हुआ जब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई. कग्गलीपुरा पुलिस ने 10 मई 2026 को आईटी एक्ट की धारा 57 और 67(8) के तहत मुकदमा दर्ज किया. पीड़ितों के बयान लेने पर अपराध की पूरी कहानी सामने आई और इसके बाद FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पोक्सो (POCSO) अधिनियम की सख्त धाराओं को शामिल किया गया.

आरोपियों की प्रोफाइल और गिरफ्तारी

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में किरण कुमार नायक (29) और आदित्य एम.के. (20) शामिल हैं. किरण कुमार चित्रदुर्ग का निवासी है और वर्तमान में कग्गलीपुरा में रह रहा था. आदित्य एम.के. शिवमोग्गा का रहने वाला है और एक निजी विला में स्विमिंग पूल मेंटेनेंस का काम करता था. पुलिस ने 12 मई को दोनों आरोपियों को दबिश देकर गिरफ्तार किया. आरोपियों के पास से तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिन्हें इस मामले के सबसे अहम डिजिटल सबूत माना जा रहा है.

यह मामला हमें याद दिलाता है कि नाबालिगों की सुरक्षा केवल घर या स्कूल तक सीमित नहीं है. डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता, सतर्कता और कानून का पालन बेहद जरूरी है. माता-पिता, शिक्षकों और समाज को मिलकर बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने की जिम्मेदारी निभानी होगी.

Tags: bengaluru police
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां

May 15, 2026

59 साल की हुईं ‘धक-धक’ गर्ल

May 15, 2026

तांबे की बोतल पानी पीना है फायदेमंद

May 15, 2026

वट सावित्री पर सुंदर दिखने के लिए लगाएं ये फेस...

May 15, 2026

देखें माधुरी दीक्षित की शानदार फिल्में

May 15, 2026

आपकी 5 आदतें हैं फूड पॉइजनिंग की जिम्मेदार!

May 15, 2026
Bengaluru Minor Girl Assault Case: मानवता शर्मसार, बच्चियों के साथ की दरिंदगी, इंटरनेट पर वायरल किया वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bengaluru Minor Girl Assault Case: मानवता शर्मसार, बच्चियों के साथ की दरिंदगी, इंटरनेट पर वायरल किया वीडियो
Bengaluru Minor Girl Assault Case: मानवता शर्मसार, बच्चियों के साथ की दरिंदगी, इंटरनेट पर वायरल किया वीडियो
Bengaluru Minor Girl Assault Case: मानवता शर्मसार, बच्चियों के साथ की दरिंदगी, इंटरनेट पर वायरल किया वीडियो
Bengaluru Minor Girl Assault Case: मानवता शर्मसार, बच्चियों के साथ की दरिंदगी, इंटरनेट पर वायरल किया वीडियो