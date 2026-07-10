₹500 के नोट से सिगरेट खरीदना पड़ गया भारी, पुलिस ने ‘MBA ग्रेजुएट’ को पकड़ जेल में डाला!

धूम्रपान और तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है. यह बात तो हर जगह बताई जाती है. फिल्मों से लेकर टीवी सीरियल, अखबार, इंटरनेट और सिगरेट-तंबाकू के पैकेज पर भी यही बात लिखी होती है. इसकी खरीद-बिक्री पर रोक नहीं है. लेकिन बेंगलुरु से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक युवक को सिगरेट का पैकेट खरीदना भारी पड़ गया. युवक के घर पुलिस की एक टीम पहुंची जहां युवक के माता-पिता ने विरोध किया. काफी देर तक पुलिस युवक की तलाशी करती रही लेकिन छानबीन करने के बाव युवक को बक्सेनुमा बिस्तर के अंदर से पकड़ा और गिरफ्तार कर लिया. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मामला सिर्फ सिगरेट खरीदने तक सीमित नहीं है बल्कि बदले में दुकानदार को चुकाए गए 500 रुपये का है जिसके पीछे एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है.

पहले भी गिरफ्तार हो चुका है युवक

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, 41 वर्षीय रुद्रेश को गंगोन्डनहल्ली के संपिगे लेआउट से अरेस्ट किया गया है. उसने 2 जुलाई को हुलियारी गांव में सिगरेट का पैकेज खरीदने के लिए 500 रुपये के नकली नोट का इस्तेमाल किया था. इसके बाद बेंगलुरु, तुमकुरु और आसपास के इलाकों में नकली 500 रुपये के नोटों के प्रचलन की जानकारी मिली. इस पूरे रैकेट में रुद्रेश का नाम भी शामिल था जो 2024 के दावणगेरे पुलिस द्वारा किए गए एक नकली करेंसी रैकेट का हिस्सा था.

नकली करेंसी छापता था युवक?

पिछली गिरफ्तारी के समय 41 वर्षीय रुद्रेश पर 20 लाख रुपये की नकली करेंसी छापने और मार्केट में लॉन्च करने के आरोप थे. यह कांड 3 महीने से चल रहा था जिस पर कार्रवाई करते हुए रुद्रेश समेत 6 लोगों को हवालात का रास्ता दिखाया गया था. अब, जब रुद्रेश दोबारा नकली करेंसी के साथ पकड़ा गया है तो पुलिस को अंदेशा है कि रुद्रेश कानून की आंखों में धूल झोंककर दोबारा फर्जी करेंसी छापने का धंधा कर रहा है. हालांकि अन्य आरोपियों की तलाश के लिए सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

दुकानदान को कैसे पता चला कि नोट नकली है?

पुलिस ने जांच में मदनयकानहल्ली के पास गंगोंडनहल्ली में नकली करेंसी के धंधे का पर्दाफाश किया है. यह घटना 2 जुलाई की है जब तुमकुरु जिले के सीएन हल्ली तालुक के होसाहल्ली कैमारा की रहने वाली 56 वर्षीय किराना दुकान की मालकिन अंजना शेट्टी ने पुलिस में शिकायत की. पुलिस को बताया गया कि नीली मारुति ऑल्टो में सवाल 2 लोगों ने 500 रुपये देकर सिगरेट का पैकेट खरीदा. दुकानदार ने 370 रुपये वापस कर दिए लेकिन 500 रुपये के नोट की दोबारा जांच की तो नोट संदिग्ध निकला. दर्ज शिकायत के बाद पुलिस ने प्रिंटिंग यूनिट में छापेमारी की.

ये भी पढ़ें:- आगरा में Raid 2.O: रिटायर्ड अफसर के घर चला विजिलेंस का हथौड़ा, बेशुमार दौलत उगलने लगीं दीवारें और फॉल्स सीलिंग; सीक्रेट चेंबर में दुबका था 13 KG गोल्ड और करोड़ों का माल!