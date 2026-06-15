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‘वापस नहीं आई तो मार दूंगा’, नाराज पति बना हैवान; बच्चों व परिवार के सामने पत्नी पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार

Bengaluru Crime News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. महादेवपुरा इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की चाकू से हमला कर हत्या कर दी.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: June 15, 2026 6:44:21 PM IST

पति बना हैवान बच्चों और परिवार के सामने पत्नी पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार
पति बना हैवान बच्चों और परिवार के सामने पत्नी पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार


Bengaluru Crime News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. महादेवपुरा इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की चाकू से हमला कर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी ने पत्नी को रिश्ते सुधारने और माफी मांगने के बहाने बुलाया था, लेकिन मुलाकात के दौरान उसने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया.
 
मृतका की पहचान 32 वर्षीय मंजुला के रूप में हुई है, जो महादेवपुरा पुलिस स्टेशन में होम गार्ड के रूप में कार्यरत थीं. आरोपी पति प्रदीप बताया जा रहा है. यह घटना रविवार शाम नारायणपुरा स्थित महिला के पैतृक घर में हुई.

वारदात से पहले बनाया वीडियो

पुलिस जांच में सामने आया है कि प्रदीप ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत का शिकार था और इस कारण आर्थिक संकट से गुजर रहा था. घटना से पहले उसने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए थे. इन वीडियो में उसने अपनी पारिवारिक परेशानियों का जिक्र किया और कहा कि वह पत्नी के बिना नहीं रह सकता. उसने यह भी कहा था कि यदि पत्नी उसके साथ वापस रहने को तैयार नहीं हुई तो वह गंभीर कदम उठा सकता है.

 लंबे समय से चल रहा था पारिवारिक विवाद

जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था. परिवार का आरोप है कि प्रदीप अक्सर मंजुला के चरित्र पर संदेह करता था. यहां तक कि वह बच्चों को लेकर भी सवाल उठाता था. लगातार विवाद और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर मंजुला अपने मायके में रहने लगी थीं और तलाक की प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी थीं.

 सुलह की बात कर बुलाया, फिर किया हमला

रविवार को प्रदीप मंजुला से मिलने पहुंचा और माफी मांगते हुए रिश्ते को एक और मौका देने की बात कही. लेकिन उसने अपने कपड़ों में चाकू छिपा रखा था. बातचीत के दौरान अचानक उसने मंजुला पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि उसने कई बार चाकू से वार किए, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.वारदात के बाद आरोपी ने खुद को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की और मौके से भाग गया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

 सट्टेबाजी में लाखों रुपये गंवा चुका था आरोपी

पुलिस के अनुसार, प्रदीप ऑनलाइन सट्टेबाजी में करीब 7 से 8 लाख रुपये हार चुका था. आर्थिक परेशानी और वैवाहिक विवादों ने उसके व्यवहार को और अधिक आक्रामक बना दिया था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

Tags: bengaluru crime newsBengaluru Murder Casekarnataka crimeWife Murder News
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