Bengaluru Crime News: लिव-इन रिलेशनशिप का दर्दनाक अंत, मामूली बहस के बाद बॉयफ्रेंड ने चाकू से रेत दिया प्रेमिका का गला

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Bengaluru Live In Partner Murder Case: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. डोड्डाकनहल्ली इलाके में रहने वाले एक लिव-इन कपल के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने अपनी 22 वर्षीय प्रेमिका की कथित तौर पर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.
एक महीने पहले साथ रहने लगे थे दोनों
पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान हांगमा सुब्बा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से सिक्किम की रहने वाली थी. वह बेंगलुरु के एक सैलून में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी. वहीं आरोपी पूर्बा लेप्चा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का निवासी है और एक होटल में वेटर की नौकरी करता था.बताया जा रहा है कि दोनों पिछले कुछ महीनों से रिश्ते में थे और करीब एक महीने पहले बेंगलुरु में किराए के मकान में साथ रहने लगे थे.
शक ने बढ़ाया विवाद
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी को अपनी प्रेमिका पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध होने का शक था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती थी. गुरुवार को भी इसी मुद्दे पर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो धीरे-धीरे गंभीर झगड़े में बदल गया.पुलिस के मुताबिक गुस्से में आरोपी किचन में गया और वहां से चाकू लेकर आया. इसके बाद उसने युवती पर हमला कर दिया. गले पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
पुलिस ने आरोपी को पकड़ा
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. बेलंदूर पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. फिलहाल आरोपी न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहा है.