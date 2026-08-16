मामूली कहासुनी में इतना भड़क गया इंजीनियर पति, बेरहमी से छीन लीं पत्नी की सांसें, फिर खुद भी...वॉइस मैसेज से हुआ खुलासा!

बेंगलुरु के लगगेरे इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. यहां राजराजेश्वरी नगर में रहने वाले एक सिविल इंजीनियर पति ने मामूली सी बात पर अपनी ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. गुस्से और झगड़े में पति ने पहले तो पत्नी के चेहरे पर वार किया और फिर तकिए से उसका दम घोट दिया. जब उसे अहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है, तो दहशत के मारे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. इसके बाद उसने जो खौफनाक कदम उठाया, उसने पूरे परिवार और इलाके को मातम में डुबो दिया है. एक ही घर से उठी दो अर्थियों ने सबको हिला कर रख दिया है. इस वारदात में आधी रात को भेजे गए एक वॉइस मैसेज ने इस राज से पर्दा उठाया है, जिससे हर कोई सन्न रह गया है.

कौन थे मृतक और क्या था पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, यह दर्दनाक घटना बेंगलुरु के उत्तरी क्षेत्र के लगगेरे के राजराजेश्वरनगर इलाके की है. मृतकों की पहचान 32 वर्षीय सुशांत जैन और उनकी 29 वर्षीय पत्नी पद्मावती के रूप में हुई है. सुशांत एक सिविल इंजीनियर थे और नंदिनी लेआउट की एक फर्म में काम करते थे, जबकि पद्मावती मूल रूप से धारवाड़ जिले की रहने वाली थीं और व्हाइटफील्ड की एक टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थीं. दोनों की शादी को करीब चार साल हो चुके थे और उनके कोई बच्चे नहीं थे. ये दोनों पिछले चार महीनों से लगगेरे में एक किराए के मकान में रह रहे थे.

रात के सन्नाटे में हुआ विवाद, तकिए से घोंटा दम

शुरुआती जांच में सामने आया कि बुधवार की रात किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. पद्मावती ने गुस्से में आकर सुशांत से कह दिया था, ‘यह घर मेरा है.’ इस बात से आहत और गुस्से में सुशांत ने आपा खो दिया. उसने पहले अपनी पत्नी पद्मावती के चेहरे पर जोरदार मुक्के मारे और फिर गुस्से में आकर तकिए से उसका मुंह दबाकर उसकी सांसें रोक. थोड़ी देर बाद जब उसने होश में आने पर पद्मावती को उठाने की कोशिश की, उसे हिलाया, तो उसे पता चला कि पत्नी की सांसें थम चुकी हैं और उसकी मौत हो चुकी है.

पुलिस को मिला आखिरी वॉइस मैसेज

अपनी ही पत्नी की हत्या करने के बाद सुशांत घबरा गया. डर और घबराहट के मारे सुशांत ने गुरुवार तड़के करीब 1:30 बजे अपनी मां को एक व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भेजा और फोन पर भी पूरी बात बताई. उसने मां से कहा कि वह अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा है और वे घर में रखे उसके पीएफ (Provident Fund) के पैसे और सामान संभाल लें. बेटे का ऐसा संदेश पाकर मां और परिवार के होश उड़ गए. उन्होंने तुरंत सुशांत को फोन मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

अलग-अलग एंगल से जांच कर रही पुलिस

मीडिया रिपोर्टों की मानें तो जब परिजनों ने मकान मालिक से संपर्क किया तो घर का दरवाजा खोला गया. अंदर का नजारा बेहद हैरान करने वाला था. पद्मावती का शव बिस्तर पर पड़ा था और सुशांत का शव हॉल में पंखे से लटका हुआ था. सूचना मिलते ही राजगोपाल नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. उत्तर-पश्चिम के पुलिस उपायुक्त (DCP) नागेश डीएल ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस यह भी स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है कि क्या पद्मावती ने खुद आत्महत्या की थी या फिर पूरी तरह से यह हत्या का मामला है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सटीक वजह और क्रम का पता लगाने में जुटी है.

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