Home > क्राइम > CCTV में कैद हुई हैवानियत! पहले स्प्रे मारा फिर बाथरूम में ले जाकर मासूम से किया ऐसा कांड… दिल दहला देगी ये घटना

CCTV में कैद हुई हैवानियत! पहले स्प्रे मारा फिर बाथरूम में ले जाकर मासूम से किया ऐसा कांड… दिल दहला देगी ये घटना

Bengaluru Crime News: बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी के परिसर में संचालित डेकेयर सेंटर में छोटे बच्चों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर पुलिस ने पांच महिला केयरटेकरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल आरोपों की सत्यता की जांच की जा रही है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: July 2, 2026 6:21:06 PM IST

बेंगलुरु के डेकेयर में मासूम बच्चों के साथ कथित क्रूरता
बेंगलुरु के डेकेयर में मासूम बच्चों के साथ कथित क्रूरता


Bengaluru Crime News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित एक आईटी कंपनी के परिसर में संचालित डेकेयर सेंटर विवादों में आ गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक कथित वीडियो में छोटे बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने के आरोप सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई. वीडियो के आधार पर पांच महिला केयरटेकरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
 
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता की ओर से उपलब्ध कराए गए वीडियो में कुछ ऐसी गतिविधियां दिखाई देने का दावा किया गया है, जिनमें बच्चों को डराया-धमकाया जा रहा है. आरोप है कि रोने पर बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार किया जाता था और उन्हें मानसिक रूप से डराने की कोशिश की जाती थी. इन आरोपों की पुष्टि अभी जांच के बाद ही होगी.

 डेकेयर सेंटर में आते थे कर्मचारियों के बच्चे

बताया जा रहा है कि यह डेकेयर सेंटर कंपनी के कर्मचारियों के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए संचालित किया जाता है. कर्मचारी काम पर जाते समय अपने बच्चों को यहां छोड़ते थे और शाम को वापस ले जाते थे. ऐसे में घटना सामने आने के बाद अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है.वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने संबंधित पांच महिला केयरटेकरों के खिलाफ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है और सभी संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी.

 जांच जारी, पुलिस जुटा रही साक्ष्य

पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई थीं. जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है. फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Tags: Bengaluru DaycareCapgeminiChild AbuseHAL Campusviral video
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