CCTV में कैद हुई हैवानियत! पहले स्प्रे मारा फिर बाथरूम में ले जाकर मासूम से किया ऐसा कांड… दिल दहला देगी ये घटना

Bengaluru Crime News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित एक आईटी कंपनी के परिसर में संचालित डेकेयर सेंटर विवादों में आ गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक कथित वीडियो में छोटे बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने के आरोप सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई. वीडियो के आधार पर पांच महिला केयरटेकरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता की ओर से उपलब्ध कराए गए वीडियो में कुछ ऐसी गतिविधियां दिखाई देने का दावा किया गया है, जिनमें बच्चों को डराया-धमकाया जा रहा है. आरोप है कि रोने पर बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार किया जाता था और उन्हें मानसिक रूप से डराने की कोशिश की जाती थी. इन आरोपों की पुष्टि अभी जांच के बाद ही होगी.

डेकेयर सेंटर में आते थे कर्मचारियों के बच्चे

बताया जा रहा है कि यह डेकेयर सेंटर कंपनी के कर्मचारियों के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए संचालित किया जाता है. कर्मचारी काम पर जाते समय अपने बच्चों को यहां छोड़ते थे और शाम को वापस ले जाते थे. ऐसे में घटना सामने आने के बाद अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है.वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने संबंधित पांच महिला केयरटेकरों के खिलाफ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है और सभी संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी.

जांच जारी, पुलिस जुटा रही साक्ष्य