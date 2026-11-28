Bengaluru Crime: पुलिस ने बताया कि महिलाओं के ‘पेइंग गेस्ट’ (PG) आवासों में घुसने, उनके साथ छेड़छाड़ करने और मोबाइल फोन चुराने के आरोपी एक व्यक्ति को शनिवार को गिरफ्तारी अभियान के दौरान पुलिस ने पैर में गोली मार दी. बेंगलुरु में महिलाओं के PG को निशाना बनाने वाले आरोपी के पैर में पुलिस कार्रवाई के दौरान गोली लगी.

पुलिस के अनुसार, आरोपी नरेश आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले का रहने वाला है और उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है. 12 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसके बर्ताव के कारण उसकी पत्नी उससे अलग हो गई. पुलिस ने बताया कि चिक्काजाला पुलिस थाने की एक टीम जब नरेश को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, तब उसने दो पुलिस कांस्टेबलों पर हमला कर दिया. इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस टीम ने गोली चलाई। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

महिला ने किया डटकर सामना

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को आरोपी ने शहर में महिलाओं के तीन PG आवासों को निशाना बनाया, जिनमें से एक चिक्काजाला में और दो येलाहंका में हैं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक घटना के दौरान, जब आरोपी ने एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश की, तो महिला ने करीब 12 से 15 मिनट तक उसका डटकर सामना किया. महिला के चिल्लाने पर पड़ोसी सतर्क हो गए, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गया.

2 कॉन्स्टेबल्स पर बोला हमला

अधिकारी ने बताया कि एक अन्य महिला PG में, आरोपी ने पीड़िता का फोन छीन लिया और भागने से पहले उसके सामने अश्लील हरकतें कीं. अधिकारी के अनुसार, पुलिस को शक था कि वह फिर से किसी को निशाना बना सकता है. शनिवार तड़के गश्त कर रही पुलिस टीम ने नरेश को देखा. जब पुलिस टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ी, तो उसने दो कांस्टेबलों पर हावी होने और हमला करने की कोशिश की. इस पर इंस्पेक्टर ने उसके पैर में गोली चला दी.

चुपचाप घुस जाता था लड़कियों के कमरों में

पुलिस ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ छेड़छाड़ और लूटपाट के लगभग 15 मामले दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक, पिछले साल बेंगलुरु के सुड्डागुंटेपाल्या इलाके में छेड़छाड़ के एक मामले में वह 231 दिन जेल में रहने के बाद, महज आठ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। अधिकारी ने आरोपी के काम करने के तरीके के बारे में बताते हुए कहा कि वह आंध्र प्रदेश में अपने गृह स्थान से बेंगलुरु आता था और तड़के सुबह महिलाओं के पीजी (PG) को अपना निशाना बनाता था.

उन्होंने बताया कि कभी-कभी वह बिना ताले वाले दरवाजों का फायदा उठाकर अंदर घुस जाता था और महिलाओं को काबू में कर लेता था. इसके बाद उनके साथ यौन उत्पीड़न करता था. इस कड़ी में वह उनके मोबाइल फोन छीन लेता था और वहां से भाग जाता था. मामले की आगे की जांच चल रही है.