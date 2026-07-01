रोने पर वॉशिंग मशीन में डाला, मुंह पर जेट स्प्रे मारा… बेंगलुरु के डेकेयर में मासूम बच्चों के साथ हैवानियत की सारी हदे पार

Bengaluru Capgemini Daycare Case: बेंगलुरु में HAL कैंपस में कैपजेमिनी के चलाए जा रहे एक डेकेयर सेंटर में बच्चों के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पांच महिला केयरगिवर्स पर छोटे बच्चों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है.

घटना के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इस घटना ने काम करने वाले माता-पिता के बीच चिंता बढ़ा दी है. जब MNCs के ऑन-साइट क्रेच भी असुरक्षित हैं, तो माता-पिता अपने बच्चों को कहां छोड़ सकते हैं?

बच्चों को धमकाया गया

आरोप है कि इन महिलाओं ने दो से तीन साल के बच्चों को धमकाया. उन्होंने उन्हें जबरदस्ती फ्रंट-लोडिंग वॉशिंग मशीन के ड्रम में डाल दिया, उन्हें वेस्टर्न स्टाइल की टॉयलेट सीट पर बैठा दिया, टॉयलेट जेट स्प्रे से उनके मुंह में पानी डाल दिया और रोने पर उन्हें चुप कराने के लिए बाथरूम में बंद कर दिया. गलत व्यवहार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और कर्नाटक स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में एक अलग शिकायत दर्ज की गई.

पुलिस ने FIR दर्ज की

HAL पुलिस स्टेशन में कानून की संबंधित धाराओं के तहत पांच महिला केयरगिवर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. पीड़ित बच्चे दो से तीन साल के थे और IT कंपनी के कैंपस में बने एक डेकेयर सेंटर में भर्ती थे. पुलिस ने आरोपी केयरगिवर्स को नोटिस जारी किया है और घटना की जांच शुरू कर दी है. इस घटना से माता-पिता गुस्से में हैं, जिनमें से कई IT कंपनी में काम करते हुए अपने बच्चों के लिए डेकेयर सेंटर पर निर्भर थे. इन परेशान करने वाले आरोपों ने कॉर्पोरेट कैंपस में चल रहे डेकेयर सेंटर की सुरक्षा और निगरानी को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा की हैं.