Bengaluru Murder Case: किसी की काटी गर्दन, किसी के उड़ाए चीथड़े! 3 महिलाओं की हत्या से कांपा बेंगलुर; प्यार ने ही छीन ली सांसे

Bengaluru Murder Case: देशभर में बढ़ते अपराध के मामलों ने हर किसी को डराकर रख दिया है. वहीँ बेंगलुरु में हत्या के कई मामलो ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है. बता दें कि देश की IT राजधानी और सिलिकॉन वैली के तौर पर मशहूर बेंगलुरु में पिछले कुछ दिनों में कई कत्ल के हैरान कर देने वाले मामले सामने आ रहे हैं. बता दें कि भीड़-भाड़ बाले इस शहर के अलग-अलग हिस्सों से महिलाओं के साथ क्रूरता और हत्या की तीन भयानक मामले सामने आए हैं, लेकिन पुलिस ने तीनों मामलों में आरोपियों को हिरासत में ले लिया, लेकिन इन अपराधों के पीछे की वजहें वाकई चौंकाने वाली हैं.

मल्लेश्वरम में gf का कत्ल

पहला दर्दनाक मामला मल्लेश्वरम इलाके से सामने आया है, दरअसल, यहां एक 27 साल के शख्स ने कथित तौर पर अपनी 20 साल की लिव-इन पार्टनर का गला घोंटकर कत्ल कर दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतका की पहचान अनुषा (20) और आरोपी की पहचान शरथ (27) के तौर पर हुई है; दोनों मूल रूप से हासन जिले के सकलेशपुर के रहने वाले थे. इंस्टाग्राम पर संपर्क में आने के बाद वे करीब आए और पिछले छह महीनों से मल्लेश्वरम में लिव- इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. शरथ शहर में पानी के टैंकर का ड्राइवर था. शनिवार रात किसी निजी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई. बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर शरथ ने अनुषा का गला घोंट दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

सिक्किम में काटा गला

वहीँ अगली घटना बेंगलुरु के डोड्डाकन्नाहल्ली इलाके से सामने आ. दो दिन पहले, सिक्किम की एक 22 साल की लड़की की उसके बॉयफ्रेंड ने बेरहमी से हत्या कर दी. मृतका की पहचान सिक्किम की रहने वाली अति हंगमा सुब्बा के तौर पर हुई, जो एक मशहूर सैलून में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी. आरोपी पूर्बा लेपचा दार्जिलिंग का रहने वाला है और एक स्थानीय होटल में वेटर का काम करता था. यह कपल रिलेशनशिप में था और घटना से करीब एक महीने पहले ही काम के सिलसिले में बेंगलुरु आया था. मां और बेटी के सामने होम गार्ड की चाकू मारकर हत्या कर दी.

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बेंगलुरु में मर्डर

तीसरी घटना बेंगलुरु के उदय नगर में हुई, जहां 34 साल की महिला होम गार्ड की उसके पति ने घरेलू झगड़े के बाद उसकी छोटी बेटी और बुजुर्ग मां के सामने ही चाकू मारकर हत्या कर दी. मृतका की पहचान मंजुला के तौर पर हुई है, जो महादेवपुरा पुलिस स्टेशन में होम गार्ड के तौर पर तैनात थी. उनके पति प्रदीप कुमार (38) ऑटो-रिक्शा ड्राइवर हैं. पति के साथ लगातार झगड़ों से तंग आकर, मंजुला पिछले एक महीने से उदय नगर में अपने मायके में अपने दो बच्चों के साथ रह रही थीं.

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