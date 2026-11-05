काटी गर्दन, मंदिर में लेकर बैठा पत्नी का सिर, बंगाल में नरपिशाच बना पति; बोला-‘मैं साइको हो गया हूं’

Bengal Crime | Husband Killed Wife: पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर ज़िले के गंगारामपुर में बुधवार को एक डरावना नज़ारा दिखा, जो इस शहर को हमेशा डराएगा. लोगों ने देखा कि एक लोकल आदमी पड़ोस के मंदिर में अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर लिए बैठा था, जिससे खून टपक रहा था. लोगों के मुताबिक, आरोपी, जिसकी पहचान रिंटू घोष (47) के तौर पर हुई है, मंदिर के अंदर चुपचाप बैठा मिला. जब एक पड़ोसी यह देखने के लिए उसके पास गया कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो उसने देखा घोष ने अपनी पत्नी, सीमा सरकार का कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ था.

मंदिर में कटा हुआ सिर लेकर बैठा पति

पड़ोसी की चीखें सुनकर पूरा पड़ोस अलर्ट हो गया और वो अपने घरों से बाहर आ गए. फिर घोष मंदिर से बाहर निकला, उसके एक हाथ में उसकी पत्नी का सिर और दूसरे हाथ में कटारी था. पुलिस को अलर्ट किया गया, और एक टीम जल्द ही पहुँची, इलाके को घेर लिया, और घोष को कस्टडी में ले लिया.अधिकारियों ने पीड़िता का सिर बरामद किया और परिवार के घर पर उसकी बिना सिर वाली बॉडी मिली. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब पुलिस घोष को ले जा रही थी, तो वो चिल्लाया, ‘मैं साइको हो गया हूँ.’

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धारदार हथियार से काटी गर्दन

वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि, ‘हमने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया है. यह बहुत ही डरावनी और पहले कभी नहीं हुई घटना है. पहली नज़र में, उसने शादी के झगड़े की वजह से घर पर अपनी पत्नी को मार डाला. उनके दो बच्चे हैं एक 5 साल का और दूसरा लगभग 12 साल का. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि जब उसने अपनी पत्नी को मारा तो बच्चे घर पर थे. हमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि वो नशे में था. उसने एक धारदार हथियार का इस्तेमाल किया जो आमतौर पर खेतों में इस्तेमाल होता है. फोरेंसिक सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं; हम जल्द ही चार्जशीट फाइल करेंगे.”

स्थानीय लोग और परिवार के रिश्तेदार सदमे में हैं. उनके मुताबिक, घोष सरकारी बस कंडक्टर का काम करता था, लेकिन अब उसकी नौकरी चली गई थी और वो अपना ज़्यादातर समय घर पर ही बिताता था. उन्हें पक्का नहीं पता कि उसने नौकरी छोड़ दी थी या चली गई थी. उनके रिश्तेदार राजेश प्रमाणिक ने बताया कि घोष हाल ही में अजीब तरह से बर्ताव कर रहे थे. उन्होंने पूरी तरह से शाकाहारी खाना शुरू कर दिया था और “तांत्रिक की तरह बर्ताव” करने लगे थे.

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