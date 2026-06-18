Home > क्राइम > मंदिर का प्रसाद बोलकर खिला दिए चूड़ी के टुकड़े-जहर, बेदम हालत में सड़क पर फेंका पत्नी का शव; पोस्टमार्टम से खुले काले राज़!

मंदिर का प्रसाद बोलकर खिला दिए चूड़ी के टुकड़े-जहर, बेदम हालत में सड़क पर फेंका पत्नी का शव; पोस्टमार्टम से खुले काले राज़!

पत्नी की हत्या के लिए पति ने पहले चूहे मारने की दवा और चूड़ियों के टुकड़े मिलाकर शरबत बनाया और मंदिर का प्रसाद बताकर पिला दिया. जब पत्नी बेहोश हो गई तो बडे़ खौफनाक तरीके से लाश को ठिकाने लगा दिया.

By: Kajal Jain | Last Updated: June 18, 2026 1:12:45 PM IST

मंदिर का प्रसाद बोलकर खिला दिए चूड़ी के टुकड़े-जहर, बेदम हालत में सड़क पर फेंका पत्नी का शव; पोस्टमार्टम से खुले काले राज़!
मंदिर का प्रसाद बोलकर खिला दिए चूड़ी के टुकड़े-जहर, बेदम हालत में सड़क पर फेंका पत्नी का शव; पोस्टमार्टम से खुले काले राज़!


कर्नाटक के बेलगावी जिले से बड़े खौफनाक तरीके से पत्नी की हत्या करने वाले पति को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का भी खुलासा किया है जिसमें गांव की विधवा महिला के साथ रिश्ते बनाए रखने के लिए पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को संदिग्ध हालातों में सड़क के किनारे छोड़ कर फरार हो गया. इस मर्डर केस में पुलिस पति की प्रेमिका की भूमिका की जांच की जा रही है.

बहला-फुसलाकर मंदिर ले गया

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, गोकाक तालुक के शिंदिकुरबेट गांव के निवासी संतोष 
पटायत का गांव की ही एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी चक्कर में संतोष ने अपनी पत्नी के मर्डर की प्लानिंग की और अधिक मास का हवाला देकर पत्नी सक्कुबाई पटायत को बैलहोंगल तालुक के मराकुंबी गांव स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर ले गया था.

You Might Be Interested In

शरबत को प्रसाद बताकर पिलाया जहर

पुलिस की पूछताछ से पता चला कि संतोष ने मंदिर से लौटते समय एक ठंडे शरबत में चूहे मारने की दवा और चूड़ियों के टुकड़े मिलाए थे. और उसे मंदिर का प्रसाद बताकर सक्कुबाई को पिला दिया. जब वह बेहोश होने लगी तो पति संतोष ने पहले पत्नी का गला घोंटकर हत्या की, फिर शव को सड़क किनारे संदिग्ध हालातों में फेंक दिया.

फोन करके पुलिस को किया गुमराह

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी पत्नी के शव पर मोटरसाइकिल फेंककर हत्या को सड़क दुर्घटना का एंगल देने की कोशिश की और वहां से फरार हो गया. कई घंटों तक शव सड़क किनारे ही पड़ा रहा, फिर खुद आरोपी पति संतोष ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके जानकारी दी.

पोस्टमार्टम से हुआ खुलासा 

सक्कुबाई की संदिग्ध हालातों में मौत की घटना पर पुलिस को संदेह हुआ और शव को बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (BIMS) में पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया.  शुरुआती रिपोर्ट आते ही एक्सपर्ट ने खुलासा किया कि यह एक दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या का मामला है.

पुलिस का डंडा पड़ते ही उगला सच

पत्नी के मौत के मामले में जब आरोपी पति संतोष से पूछताछ की गई तो अपने आप सभी कड़ियां खुलती चली गईं. अपना जुर्म कबूलते हुए संतोष ने बताया कि वो अपनी प्रेमिका के साथ जीवन बिताना चाहता था जिसके साथ पिछले 4 साल से प्रेम संबंध थे. पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी पति संतोष को हिंदलगा जेल में डाल दिया है. 

पुलिस ने अपनी इनवेस्टिगेशन में पाया कि धारवाड़ ताल्लुक के कल्लू गांव के निवासी संतोष की शादी करीब 9 साल पहले सक्कूबाई से हुई थी, लेकिन चोरी-छिपे गांव की एक विधवा महिला के साथ अवैध संबंधों में लिप्त था. इसलिए पुलिस संतोष की प्रेमिका की भूमिका की भी जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें:- ‘छत पर सोने’ की जिद में पिता बना हैवान, ताबड़तोड़ चाकू से मासूम बेटी को किया लहूलुहान … CCTV फुटेज देख खौल उठेगा खून!

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अपूर्वा मखीजा, 15 करोड़ में शेख के साथ...

June 17, 2026

ज्यादा लहसुन खाने के नुकसान

June 17, 2026

ज्यादा मूंगफली खाने के नुकसान

June 17, 2026

गर्मियों में लखनऊ जाने का बना रहे प्लान, इन 6...

June 17, 2026

देखें ‘बंटवारा 1947’ के किरदारों का फर्स्ट लुक

June 17, 2026

बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गईं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

June 17, 2026
मंदिर का प्रसाद बोलकर खिला दिए चूड़ी के टुकड़े-जहर, बेदम हालत में सड़क पर फेंका पत्नी का शव; पोस्टमार्टम से खुले काले राज़!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मंदिर का प्रसाद बोलकर खिला दिए चूड़ी के टुकड़े-जहर, बेदम हालत में सड़क पर फेंका पत्नी का शव; पोस्टमार्टम से खुले काले राज़!
मंदिर का प्रसाद बोलकर खिला दिए चूड़ी के टुकड़े-जहर, बेदम हालत में सड़क पर फेंका पत्नी का शव; पोस्टमार्टम से खुले काले राज़!
मंदिर का प्रसाद बोलकर खिला दिए चूड़ी के टुकड़े-जहर, बेदम हालत में सड़क पर फेंका पत्नी का शव; पोस्टमार्टम से खुले काले राज़!
मंदिर का प्रसाद बोलकर खिला दिए चूड़ी के टुकड़े-जहर, बेदम हालत में सड़क पर फेंका पत्नी का शव; पोस्टमार्टम से खुले काले राज़!