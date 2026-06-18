मंदिर का प्रसाद बोलकर खिला दिए चूड़ी के टुकड़े-जहर, बेदम हालत में सड़क पर फेंका पत्नी का शव; पोस्टमार्टम से खुले काले राज़!

कर्नाटक के बेलगावी जिले से बड़े खौफनाक तरीके से पत्नी की हत्या करने वाले पति को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का भी खुलासा किया है जिसमें गांव की विधवा महिला के साथ रिश्ते बनाए रखने के लिए पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को संदिग्ध हालातों में सड़क के किनारे छोड़ कर फरार हो गया. इस मर्डर केस में पुलिस पति की प्रेमिका की भूमिका की जांच की जा रही है.

बहला-फुसलाकर मंदिर ले गया

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, गोकाक तालुक के शिंदिकुरबेट गांव के निवासी संतोष

पटायत का गांव की ही एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी चक्कर में संतोष ने अपनी पत्नी के मर्डर की प्लानिंग की और अधिक मास का हवाला देकर पत्नी सक्कुबाई पटायत को बैलहोंगल तालुक के मराकुंबी गांव स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर ले गया था.

शरबत को प्रसाद बताकर पिलाया जहर

पुलिस की पूछताछ से पता चला कि संतोष ने मंदिर से लौटते समय एक ठंडे शरबत में चूहे मारने की दवा और चूड़ियों के टुकड़े मिलाए थे. और उसे मंदिर का प्रसाद बताकर सक्कुबाई को पिला दिया. जब वह बेहोश होने लगी तो पति संतोष ने पहले पत्नी का गला घोंटकर हत्या की, फिर शव को सड़क किनारे संदिग्ध हालातों में फेंक दिया.

फोन करके पुलिस को किया गुमराह

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी पत्नी के शव पर मोटरसाइकिल फेंककर हत्या को सड़क दुर्घटना का एंगल देने की कोशिश की और वहां से फरार हो गया. कई घंटों तक शव सड़क किनारे ही पड़ा रहा, फिर खुद आरोपी पति संतोष ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके जानकारी दी.

पोस्टमार्टम से हुआ खुलासा

सक्कुबाई की संदिग्ध हालातों में मौत की घटना पर पुलिस को संदेह हुआ और शव को बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (BIMS) में पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया. शुरुआती रिपोर्ट आते ही एक्सपर्ट ने खुलासा किया कि यह एक दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या का मामला है.

पुलिस का डंडा पड़ते ही उगला सच

पत्नी के मौत के मामले में जब आरोपी पति संतोष से पूछताछ की गई तो अपने आप सभी कड़ियां खुलती चली गईं. अपना जुर्म कबूलते हुए संतोष ने बताया कि वो अपनी प्रेमिका के साथ जीवन बिताना चाहता था जिसके साथ पिछले 4 साल से प्रेम संबंध थे. पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी पति संतोष को हिंदलगा जेल में डाल दिया है.

पुलिस ने अपनी इनवेस्टिगेशन में पाया कि धारवाड़ ताल्लुक के कल्लू गांव के निवासी संतोष की शादी करीब 9 साल पहले सक्कूबाई से हुई थी, लेकिन चोरी-छिपे गांव की एक विधवा महिला के साथ अवैध संबंधों में लिप्त था. इसलिए पुलिस संतोष की प्रेमिका की भूमिका की भी जांच कर रही है.

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