Maharashtra News: महाराष्ट्र के बीड से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने दो मासूम बच्चों को बस में लावारिस छोड़ दिया, फिर प्रेमी के साथ स्‍कूटी पर बैठकर फरार हो गई. महिला ने बच्‍चों को जिस बस में छोड़ा, वो पंढरपूर से संभाजीनगर जा रही थी. बस में छोड़ने से पहले महिला ने बच्‍चों की जेब में एक पर्ची भी डाली, जिसमें लिखा था, ‘इन बच्‍चों के माता-पिता नहीं हैं, इनको यवतमाल पहुंचा दो.’

साथ ही इस पर्ची में बच्‍चों के नाना का फोन नंबर भी लिखा था. बाद में नाना ने भी अपने नातियों को स्‍वीकार करने से मना कर दिया. अब इन बच्‍चों को अनाथालय में रखा गया है.

कंडक्टर ने बच्चों को अकेले रोते हुए देखा

जानकारी के मुताबिक बीड पहुंचने पर जब बस के कंडक्टर ने बच्चों को अकेले रोते हुए देखा, तो वह उनके पास गया. कंडक्‍टर को बच्चों की जेब से एक चिट्ठी बरामद हुई.

कंडक्टर की सूचना पर बीड पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और चिट्ठी पर लिखे नंबर के जरिए बच्चों के नाना को यवतमाल से बीड बुला लिया. लेकिन, जब नाना बीड पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर पुलिसकर्मी भी दंग रह गए.

पैसों और स्कूटी के बारे में ही पूछने लगा नाना

पुलिस स्टेशन आने के बाद नाना ने रोते-बिलखते मासूम नातियों को गले से लगाने या ढांढस बंधाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. नाना ने पुलिस से सीधे उन पैसों और स्कूटी के बारे में पूछना शुरू कर दिया, जो उनकी बेटी घर से लेकर भागी थी.

दरअसल, बेटी के भागने के बाद उसके पिता ने 30 अप्रैल को ही यवतमाल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी घर से नकदी और स्कूटी लेकर गायब हो गई है. फिलहाल बच्चों को अनाथालय में ही रखा गया है.