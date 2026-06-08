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Beed Crime News: शादी के हुए सिर्फ 12 दिन, पत्नी ने किया ऐसा काम, पति ने उठाया रूह कांपने वाला कदम

Beed Crime News: महाराष्ट्र के बीड में शादी के महज 12 दिन बाद एक युवा तलाठी ने आत्महत्या कर ली. पारिवारिक विवाद और वैवाहिक तनाव को लेकर मामला चर्चा में है.

By: Munna Verma | Published: June 8, 2026 7:54:42 AM IST

Beed Crime News: शादी के 12 दिन बाद तलाठी युवक ने दी जान (फोटो साभार: प्रतीकात्मक तस्वीर)
Beed Crime News: शादी के 12 दिन बाद तलाठी युवक ने दी जान (फोटो साभार: प्रतीकात्मक तस्वीर)


Beed Crime News: महाराष्ट्र के बीड जिले से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सरकारी सेवा में कार्यरत एक युवा तलाठी ने शादी के महज 12 दिन बाद आत्महत्या कर ली. इस घटना ने न केवल परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि पूरे इलाके में भी चर्चा का विषय बन गई है. मृतक की मां के बयान के आधार पर पुलिस अब कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है.

26 वर्षीय गणेश दत्तू कोली लातूर जिले के नंदुर्गा गांव के रहने वाले थे. उनकी मां सुनंदा कोली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं. गणेश ने वर्ष 2021 में स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स में पुलिस कॉन्स्टेबल के रूप में नौकरी शुरू की थी. बाद में उन्होंने तलाठी भर्ती परीक्षा पास की और वर्ष 2024 में चंद्रपुर में तलाठी के पद पर कार्यभार संभाला. 13 मई 2026 को उनकी शादी बीड जिले में एक सरकारी कर्मचारी युवती से हुई थी. परिवार को उम्मीद थी कि नई शुरुआत उनके जीवन में खुशियां लेकर आएगी, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात बदल गए.

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देवदर्शन यात्रा के बाद बढ़ने लगी दूरियां

शादी के बाद दंपति देवदर्शन के लिए कर्नाटक गए थे. परिवार के अनुसार यात्रा के दौरान पत्नी को आए एक फोन कॉल को लेकर दोनों के बीच तनाव पैदा हुआ. लौटने के बाद 18 मई को घर में सत्यनारायण पूजा का आयोजन हुआ, लेकिन इसके बाद गणेश मानसिक रूप से परेशान रहने लगे. कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी अपने रिश्तेदारों के साथ बीड चली गईं, जिससे दोनों के बीच दूरी और बढ़ गई.

बहन से साझा किया अपना दर्द

25 मई की सुबह गणेश ने अपनी बहन को फोन कर अपनी परेशानी बताई. उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी किसी और व्यक्ति के संपर्क में है और इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो रहा है. बातचीत के दौरान उन्होंने खुद को ठगा हुआ महसूस करने की बात कही. इसके कुछ घंटों बाद उनका मोबाइल बंद हो गया. दोपहर में सूचना मिली कि गणेश ने उस कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जहां उनकी पत्नी पहले रह रही थीं.

पत्नी के बयान ने बढ़ाई चर्चा

परिजनों के अनुसार, बाद में पत्नी ने ससुराल पक्ष से कहा कि यह विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था और वह गणेश के साथ आगे नहीं रहना चाहती थीं. इसी बीच दोनों के बीच लगातार बातचीत और विवाद की जानकारी भी सामने आई है.

जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह मामला वैवाहिक संबंधों में संवाद, मानसिक तनाव और पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है.

Tags: home-hero-pos-6Maharashtra Crime NewsMaharashtra Police
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