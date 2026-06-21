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Maharashtra Crime: बीड में झगड़ा छुड़ाने गया युवक, गंवा बैठा जान, आरोपियों ने चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट

Beed Crime: शनिवार रात केज रोड स्थित एक होटल के पास कुछ लोगों के बीच विवाद और मारपीट हो रही थी. इसी दौरान विलास नवनाथ घुले झगड़ा शांत कराने के लिए मौके पर पहुंचे. लेकिन, विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे विलास घुले पर ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया.

By: Hasnain Alam | Published: June 21, 2026 11:31:04 PM IST

बीड मर्डर केस
बीड मर्डर केस


Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के बीड जिले के केज तहसील स्थित टाकली गांव से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. झगड़ा शांत कराने गए एक 27 वर्षीय युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है और ग्रामीण आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, शनिवार रात केज रोड स्थित एक होटल के पास कुछ लोगों के बीच विवाद और मारपीट हो रही थी. इसी दौरान टाकली निवासी विलास नवनाथ घुले झगड़ा शांत कराने के लिए मौके पर पहुंचे. लेकिन, विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे विलास घुले पर ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया और उन पर धारदार हथियार से कई वार किए.

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इलाज के दौरान युवक की मौत

गंभीर रूप से घायल विलास घुले को तुरंत आंबेजोगाई के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण केज पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया.

सड़क पर उतर लोगों का प्रदर्शन

इसके बाद केज शहर और टाकली फाटा पर भी ग्रामीणों ने रास्ता रोककर आंदोलन छेड़ दिया है. पिछले छह घंटे से अधिक समय से नागरिक सड़क पर डटे हुए हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है.

ऐसा ही एक मामला यूपी के सिद्धार्थनगर जिले से भी आया है, जहां 2 बजे दो भाइयों के बीच झगड़ा छुड़ाने गए एक व्यक्ति पर कथित तौर पर हमला किया गया. इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए रामशरन यादव उर्फ तिलठु की इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई.

Tags: Beed Newscrime newsMaharashtra News
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