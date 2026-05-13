Jija-Saali: पहले साली को बनाया हवस का शिकार, फिर बहन से शादी कर मनाई सुहागरात; बाड़मेर में बेशर्मी की हर हद पार

Jija-Saali Case: राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. इस मामले ने पारिवारिक रिश्तों को तोड़कर रख दियाहै . दरअसल, यहां एक नाबालिग साली ने अपने ही जीजा पर रेप और ब्लैकमेल के गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि प्राइवेट ट्यूशन देने के बहाने आरोपी ने उसे कोई नशीला पदार्थ खिला दिया, जब वो बेहोश थी तो उसका एक अश्लील वीडियो बना लिया, और अब उससे ₹15 लाख की मांग कर रहा है. वहीं, इस मामले में एक बड़ा मोड़ आ गया है, जिसमें पारिवारिक कलह भी शामिल है; आरोपी की पत्नी, जो पीड़िता की बड़ी बहन है, अपनी ही छोटी बहन के आरोपों को झूठा बताकर अपने पति के साथ खड़ी है.

जीजा ने साली की बनाई प्राइवेट वीडियो

वहीं अब ये कहा जा रहा है कि ये घटना लगभग तीन साल पहले शुरू हुई थी. पीड़िता की माँ का कहना है कि, जब उनकी बेटी 9वीं कक्षा में थी, तो वो एक स्थानीय शिक्षक के पास प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने जाती थी. आरोप है कि 10वीं कक्षा के दौरान, शिक्षक ने उसके जूस में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया; और जब वो बेहोश हो गई, तो उसने उस स्थिति का फायदा उठाकर उसके साथ यौन शोषण किया. आरोप है कि आरोपी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर लगातार उससे पैसे ऐंठने लगा. डर के मारे, नाबालिग लड़की ने परिवार के गहने भी उसे सौंप दिए.

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यहां आया सबसे बड़ा ट्विस्ट

सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आरोपी शिक्षक ने इसी साल फरवरी में पीड़िता की बड़ी बहन से प्रेम विवाह किया था. इस जोड़े ने सुरक्षा के लिए अदालत में याचिका भी दायर की थी. अब, आरोपी की पत्नी यानी बड़ी बहन का दावा है कि उसके परिवार वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे. उसका कहना है कि परिवार ने उसकी छोटी बहन को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करके यह झूठा ‘POCSO’ (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामला दर्ज करवाया है, जिसका एकमात्र मकसद उसके पति को जेल भेजना और इस जोड़े को अलग करना है. वहीं अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है.

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