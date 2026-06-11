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Odisha: मौत को मात! मृत समझकर युवक को कुएं में फेंका, चार दिन बाद निकला जिंदा, हिरासत में दोस्त

Bargarh News: गुरुवार को गांव के एक व्यक्ति को नर्सरी के पास लकड़ियां इकट्ठा करते समय कुएं की दिशा से सहायता के लिए पुकारने की आवाज सुनाई दी. जब उसने पास जाकर देखा तो एक युवक कुएं के भीतर फंसा हुआ था.

By: Hasnain Alam | Last Updated: June 11, 2026 9:39:11 PM IST

कुएं से चार दिन बाद जीवित निकाला गया युवक
कुएं से चार दिन बाद जीवित निकाला गया युवक


Odisha News: ओडिशा के बरगढ़ जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक युवक, जिसे कथित तौर पर हमला करने के बाद मृत समझ लिया गया था, चार दिनों तक एक सुनसान कुएं में फंसा रहने के बावजूद जीवित पाया गया. घटना के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर उसके एक परिचित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवक कुछ दिनों से लापता था. बाद में पता चला कि वह बिजेपुर क्षेत्र के समलाईपदार गांव स्थित एक नर्सरी परिसर के कुएं में फंसा हुआ है. गंभीर परिस्थितियों में भी उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मदद की उम्मीद बनाए रखी.

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शख्स ने सुनी पुकार

गुरुवार को गांव के एक व्यक्ति को नर्सरी के पास लकड़ियां इकट्ठा करते समय कुएं की दिशा से सहायता के लिए पुकारने की आवाज सुनाई दी. जब उसने पास जाकर देखा तो एक युवक कुएं के भीतर फंसा हुआ था. उसने तुरंत ग्रामीणों को इसकी सूचना दी.

इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और अग्निशमन विभाग को खबर दी. सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा और अभियान चलाकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला. युवक को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी देखरेख जारी है.

पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक पर कथित रूप से हमला किया गया था. पुलिस को संदेह है कि हमले के बाद उसे मृत समझकर कुएं में छोड़ दिया गया. मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी. चार दिनों तक प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने की इस घटना ने इलाके के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है. स्थानीय स्तर पर इसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है.

(अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)

Tags: Bargarh Newscrime newshome-hero-pos-6UP News
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