Home > क्राइम > जिन्न कहता था इसे मार दो! सड़क चलते शख्स को कसाई की तरह काट गया मोहम्मद अरमान; बरेली में खौफनाक मर्डर

जिन्न कहता था इसे मार दो! सड़क चलते शख्स को कसाई की तरह काट गया मोहम्मद अरमान; बरेली में खौफनाक मर्डर

UP Crime: उत्तर प्रदेश के बरेली से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आ रहा है. यहाँ अंधविश्वास ने एक शख्स की जान ले ली. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के धौराटांडा में किराना व्यापारी सियाराम श्रीवास्तव की हत्या के मामले को सुलझा लिया है. जा

By: Heena Khan | Published: July 28, 2026 9:27:03 AM IST

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UP Crime: उत्तर प्रदेश के बरेली से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आ रहा है. यहाँ अंधविश्वास ने एक शख्स की जान ले ली. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के धौराटांडा में किराना व्यापारी सियाराम श्रीवास्तव की हत्या के मामले को सुलझा लिया है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में 19 साल के मोहम्मद अरमान और उसके पिता इम्तियाज़ अहमद को हिरासत में लिया है. जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि आरोपी ने नशे की लत को पूरा करने के लिए पैसे लूटने के मकसद से शख्स की  हत्या करदी . पूछताछ के दौरान आरोपी ने दावा किया कि उसे अपने कानों में एक महिला जिन्न की आवाज़ सुनाई देती थी, जो उसे हत्या करने के लिए उकसाती थी.

ऐसे दिया हत्या को अंजाम 

इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि 24 जुलाई की सुबह धौराटांडा के किराना व्यापारी सियाराम श्रीवास्तव अपनी रोज़ाना की सुबह की सैर पर निकले थे. उसी समय, आरोपी मोहम्मद अरमान एक सफेद वैन में वहां पहुंचा. उसने जानबूझकर गाड़ी से सियाराम को टक्कर मारी. जब सियाराम सड़क पर गिर पड़े, तो आरोपी ने चाकू से उन पर कई बार वार किया. पुलिस ने जानकारी दी कि उन्हें चाकू के लगभग 17 घाव लगे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद, आरोपी मृतक का मोबाइल फ़ोन और करीब ₹1,200 नकद लेकर भाग गया.

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बाप ने की मदद 

वहीं फिर कुछ ही समय बाद आरोपी ने अपना गुनाह कुबूल लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसे लंबे समय से नशे की लत थी और इस आदत को बनाए रखने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी; इसलिए उसने सियाराम श्रीवास्तव को निशाना बनाया, जो संयोग से वहां से गुज़र रहे थे. पुलिस का कहना है कि यह अपराध सिर्फ़ लूटपाट के मकसद से किया गया था. पुलिस की जांच में पता चला कि घटना के बाद अरमान ने अपने पिता इम्तियाज़ अहमद को पूरी बात बताई. इसके बाद, दोनों ने खून से सने कपड़े, हत्या में इस्तेमाल हथियार (चाकू), मृतक का मोबाइल फ़ोन और अन्य सामान इकट्ठा किया; उन्होंने इन्हें एक बैग में रखा और एक वैन की सीट के नीचे छिपा दिया. बाद में, शक से बचने के लिए वैन को एक राइस मिल में पार्क कर दिया गया.

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Tags: crime newsUP Crime
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