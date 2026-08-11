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युवती को देखते ही मचल पड़ा युवक का दिल, जबरन संबंध बनाने की जिद पर अड़ा, फिर हुआ कुछ ऐसा कि…

Barabanki Crime News: अस्पताल में बीमार बाबा को देखने पहुंची एक युवती से मारपीट का मामला सामने आया है. अस्पताल में युवती को देखते ही युवक आपा खो बैठा और युवती से संबंध बनाने की जिद पर अड़ गया. फिर युवती ने जो किया...

By: Lalit Kumar | Published: August 11, 2026 7:22:49 PM IST

बाराबंकी में युवती से मारपीट. (AI)
बाराबंकी में युवती से मारपीट. (AI)


Barabanki Crime News: अस्पताल में बीमार बाबा को देखने पहुंची एक युवती से मारपीट का मामला सामने आया है. अस्पताल में युवती को देखते ही युवक आपा खो बैठा और युवती से संबंध बनाने की जिद पर अड़ गया. युवती के विरोध पर युवक ने मारपीट कर दी. उस वक्त युवती के परिजन भी वहीं मौजूद थे. आरोप है कि एक युवक पिछले कई महीनों से युवती का पीछा कर रहा था. युवती के मुताबिक, युवक से पहले थोड़ी-बहुत बात होती थी. अब बातचीत बंद करने के बावजूद आरोपी उस पर जबरन संबंध बनाने का दबाव बना रहा था. इतना ही नहीं, उसने उसकी तस्वीरों को एडिट कर आपत्तिजनक तरीके से वायरल करने का भी आरोप लगाया है. अस्पताल में हुई मारपीट की घटना के बाद पीड़िता अपने पिता के साथ थाने पहुंची और पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई. 

दो साल पहले बंद कर दी थी बातचीत

पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि, उनकी बेटी गैर प्रांत के एक बड़े शहर में रहकर पढ़ाई कर रही है. हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के ही दूसरे गांव का एक युवक भी उसी शहर में पढ़ाई करता है. युवती के मुताबिक, पहले दोनों के बीच बातचीत होती थी, लेकिन करीब दो साल पहले उसने युवक से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया. यही बात युवक को नागवार गुजरी.

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प्रेम संबंध बनाने का डाल रहा दबाव

आरोप है कि, युवक से बातचीत बंद होने के बावजूद युवक ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा. युवती का कहना है कि, वह अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान देना चाहती थी, लेकिन आरोपी लगातार उस पर प्रेम संबंध बनाने का दबाव डालता रहा है. उसने यह भी आरोप लगाया कि, युवक ने उसकी तस्वीरों से छेड़छाड़ कर उन्हें आपत्तिजनक रूप में तैयार किया और वायरल करने की बात करता है.

बाबा को देखने अस्पताल पहुंची थी युवती

पीड़िता ने बताया कि उसके बाबा की तबीयत खराब थी. इसकी जानकारी मिलने के बाद वह अपने परिवार के साथ हैदरगढ़ आई और उन्हें देखने के लिए एक निजी अस्पताल पहुंची थी. पिता और परिवार की महिलाएं भी अस्पताल में मौजूद थीं. आरोप है कि, इसी दौरान युवक अचानक वहां पहुंच गया. युवती का दावा है कि आरोपी ने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए और परिजनों के सामने कई थप्पड़ मारे. विरोध पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी और वहां से चला गया.

पुलिस ने आरोपी के घर दबिश दी

पीड़िता और उसके पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवक की तलाश में उसके गांव स्थित घर पर दबिश दी गई, लेकिन वहां ताला लगा मिला. हैदरगढ़ कोतवाल अनिल कुमार पाण्डेय ने बताया कि युवक और युवती के बीच पहले बातचीत होती थी. वर्तमान में दोनों के बीच विवाद की बात सामने आई है और युवती के साथ हैदरगढ़ में मारपीट की घटना हुई है. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा जा रहा है.

Tags: barabanki newscrime newshome-hero-pos-5uttar pradesh news
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