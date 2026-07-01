3-3 शादियां…फिर भी महिलाओं से रखता था संबंध, परेशान होकर पत्नी ने सोते समय काट दिया पति का प्राइवेट पार्ट

Bangladesh Crime: फरीदपुर के भांगा उपजिला में सोमवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना में एक महिला को अपने सो रहे पति के प्राइवेट पार्ट को रेजर ब्लेड से काटने के आरोप में पुलिस हिरासत में लिया गया है. बताया जा रहा है कि 30 वर्षीय हनीफ शेख कॉस्मेटिक्स का व्यापारी है, जो इस हमले के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया है. उसे पहले भांगा उपजिला हेल्थ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण बेहतर इलाज के लिए फरीदपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया.
यह घटना भांगा नगरपालिका के होगलाडांगी सदरडी इलाके में एक किराए के ग्राउंड-फ्लोर फ्लैट में हुई, जहां हनीफ और उसकी दूसरी पत्नी सुमैया अख्तर सुमी साथ रह रहे थे. हनीफ भांगा उपजिला के माणिकडी यूनियन के ब्राह्मणकांडा गांव के रफीक शेख का बेटा है, जबकि सुमी नागरकांडा उपजिला के फुल्सुती गांव के नूरुल इस्लाम सरदार की बेटी है.
पति-पत्नी के बीच हुई थी तीखी बहस
इमारत के मालिक के अनुसार, पिछली रात पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हुई थी. सोमवार तड़के जब हनीफ सो रहा था, सुमी ने कथित तौर पर एक तेज रेजर ब्लेड से उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. हनीफ की चीखें सुनने के बाद पड़ोसी फ्लैट की ओर दौड़े और तुरंत उसकी मदद का इंतजाम किया. स्थानीय हेल्थ कॉम्प्लेक्स में शुरुआती इलाज के बाद जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए फरीदपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया.
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आरोपी महिला पुलिस हिरासत में
स्थानीय लोगों ने आरोपी महिला को घटनास्थल पर ही रोक लिया और 999 डायल करके नेशनल इमरजेंसी सर्विस से संपर्क किया. इसके बाद भांगा पुलिस स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ के लिए उसे हिरासत में ले लिया. एक स्थानीय व्यवसायी जाहिद ने दावा किया कि हनीफ के कई महिलाओं के साथ संबंध थे और इन कथित अफेयर को लेकर उसके और उसकी पत्नियों के बीच अक्सर तनाव रहता था. स्थानीय निवासी के अनुसार, इस घटना से पहले भी कई बार परिवार में झगड़े हुए थे.
हनीफ ने की थीं 3 शादियां
हिरासत में लिए जाने के बाद सुमी ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए. उसने दावा किया कि हनीफ ने तीन शादियां की थीं और आरोप लगाया कि उसकी एक पत्नी ने पहले उसके व्यवहार के कारण आत्महत्या कर ली थी. उसने यह भी आरोप लगाया कि बार-बार मना करने के बावजूद वह दूसरी महिलाओं के साथ संबंध रखता था. इसके अलावा. सुमी ने यह भी आरोप लगाया कि उसे लंबे समय तक घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा.
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हनीफ करता था शारीरिक शोषण
उसके बयान के अनुसार, हनीफ उसे अक्सर जलती हुई मच्छर भगाने वाली कॉइल से जलाता था, जिससे उसके शरीर के कई हिस्सों पर चोटें आ जाती थीं. उसने दावा किया कि सालों तक हुए कथित शारीरिक शोषण और मानसिक परेशानी ने उसे हद पार करने पर मजबूर कर दिया, जिसके चलते उसने सोते समय उस पर रेजर ब्लेड से हमला कर दिया. पुलिस ने इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और ये अभी भी आरोपी महिला के बयान का ही हिस्सा हैं.