Odisha Crime: दोस्त को काम के बहाने बुलाया, फिर जमीन के भीतर दबा दिया, अब 21 दिन बाद मिली लापता युवक की लाश

Odisha Crime News: ओडिशा के बालासोर जिले में एक व्यक्ति की रहस्यमयी गुमशुदगी का मामला हत्या में बदल गया. पुलिस ने जांच के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर अपने मित्र की हत्या कर शव को सुनसान स्थान पर दफनाने का आरोप है. घटना सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस के अनुसार, नीलगिरि क्षेत्र के जामुना गांव निवासी बीरेन्द्र बेहरा पिछले महीने अचानक लापता हो गए थे. उनके घर नहीं लौटने पर परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. परिजनों ने संदेह जताया था कि बीरेन्द्र को आखिरी बार उनके परिचित बिरेन मढ़ेई के साथ देखा गया था.

मामले की जांच शुरू होने के बाद पुलिस ने विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की. पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेह एक व्यक्ति पर केंद्रित हुआ. बाद में हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने कथित रूप से घटना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी.

दोनों के बीच लंबे समय से थी मित्रता

जांच में सामने आया कि दोनों के बीच लंबे समय से मित्रता थी, लेकिन पारिवारिक कारणों और आपसी विवादों को लेकर रिश्तों में तनाव पैदा हो गया था. पुलिस को आशंका है कि इसी विवाद ने घटना का रूप लिया.

आरोप है कि बीरेन्द्र को काम के बहाने बुलाया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई. इसके बाद पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को दूसरे जिले के एक सुनसान इलाके में जमीन के भीतर दबा दिया गया.

मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराई गई खुदाई

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस टीम संबंधित स्थान पर पहुंची. मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खुदाई कराई गई, जहां से एक शव बरामद हुआ. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वैज्ञानिक जांच के माध्यम से सभी तथ्यों की पुष्टि की जा रही है.

अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अपराध की योजना कैसे बनाई गई और क्या इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका थी.

इस घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है. एक गुमशुदगी की जांच से शुरू हुआ मामला अब हत्या और शव छिपाने जैसे गंभीर आरोपों तक पहुंच गया है.