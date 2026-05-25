Bahu-Sasur News: बहू के साथ ससुर की घिनौनी हरकत, AI से बनाई ऐसी गंदी फोटो; शर्म की सारी हदें की पार

Bahu Sasur News: रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां चचिया ससुर पर अपनी ही बहू की एडिटेड तस्वीरें वायरल करने का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि आरोपी ने पड़ोस के एक युवक के साथ बहू की तस्वीरों को मॉर्फ कर सोशल मीडिया पर फैला दिया, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना सामने आने के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

सोशल मीडिया पर डाली बहू की एडिटेड फोटो

यह मामला आगरा के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र से सामने आया है. जहां एक चचिया ससुर ने अपनी बहू की फोटो को एडिट कर सोशल मीडिया पर डाल दिया. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित पिता ने चचिया ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. साथ ही पुलिस से न्याय और जांच की मांग की है. जानकारी के मुताबिक, दहेज के लिए ससुराल वाल बहू को परेशान कर रहे थे। उसका उत्पीड़न भी किया जा रहा था.

साल 2023 में हुई थी शादी

बेटी की शादी 3 साल पहले 28 नवंबर 2023 को कराई गई थी. शादी सीता नगर रामबाग निवासी युवक से की थी. शादी के बाद दहेज के लिए ससुराल वाले बेटी का उत्पीड़न करने लगे. वहीं अब पिता ने परेशान होकर उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी.

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मामले की जांच कर रही पुलिस

इसी विवाद और रंजिश के कारण चचिया ससुर रवि ने पड़ोसी राहुल के साथ बहू के फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. जिससे समाज में उसे काफी शर्मिंदगी का सामने करना पड़ा. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

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