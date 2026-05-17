Bahu Sasur Love Affair: बहू को छूने की चाह में बेकाबू हुआ ससुर! जब पता चली बेटे को खिनौने रिश्ते की हकीकत; अपने ही खून की ले ली जान

Bahu Sasur Love Affair: आज की दौर में एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर काफी आम हो गए हैं. लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं, कहीं देवर भाभी को दिल दे बैठता है तो कहीं जीजा साली को. लेकिन आज हम आपको जो मामला बताने जा रहे हैं उसमे किसी देवर भाभी का चक्कर नहीं है.बल्कि इस मामले में एक ससुर ने अपनी बहू को दिल दे दिया. जी हाँ! उसकी बहू इतनी खूबसूरत थी कि उसने अपने बेटे को ही रास्ते से हटा दिया. दरअसल ये मामला यूपी के आगरा का बताया जा रहा है. यहाँ, एक अधेड़ उम्र के शख्स को उसी लड़की से प्यार हो गया, जिसे उसने अपने बेटे के लिए दुल्हन के तौर पर चुना था. जी हाँ! ससुर को अपनी ही बहू से प्यार हो गया. यह नाजायज़ रिश्ता इस हद तक बढ़ गया कि आखिरकार उसने अपने ही बेटे की जान ले ली. चलिए इस मामले को जान लेते हैं.

बाप ने बेटे को ऐसे किया कत्ल

बता दें कि इस साल 14 मार्च को होली के दिन आगरा के लरमदा गाँव में 26 साल के पुष्पेंद्र चौहान की उसके घर के अंदर ही हत्या कर दी गई. जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ी, हत्या से जुड़े कई विरोधाभासी पहलू और थ्योरी सामने आती रहीं. लेकिन, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो हर कोई सन्न रह गया. रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हुई कि मौत चाकू के घाव के कारण हुई थी. इसके अलावा, जाँच में यह भी खुलासा हुआ कि हत्यारा कोई और नहीं, बल्कि पीड़ित का अपना पिता ही था. आरोपी पिता को अब जेल भेज दिया गया है.

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कत्ल के बाद किया बड़ा कांड

पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि होली के दिन, पुष्पेंद्र और उसके पिता चरण सिंह के बीच किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर पिता ने लोहे की रॉड से वार करके अपने बेटे की हत्या कर दी. जाँच को गुमराह करने के लिए, उसने बेटे के सीने पर बने घाव के अंदर एक कारतूस भी रख दिया था. इस बीच, पुलिस चार महीने तक अपनी जाँच जारी रखे रही. पिता लगातार विरोधाभासी बयान देता रहा कभी कुछ कहता, तो कभी कुछ और. हालाँकि, अब पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है. ससुर को अपनी ही बहू से प्यार हो गया था. जब बेटे को इस बात का पता चला, तो उसने अपने पिता का सामना किया, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई. इसी गुस्से में आकर पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी.

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