Baby Case: 20 साल की लड़की का संबंध, बाथरूम में अचानक हुआ ऐसा कांड, जानकर उड़ जाएंगे होश

Baby Death Case: अमेरिका के आयोवा में एक बेहद गंभीर मामले ने लोगों को झकझोर दिया है. एक चर्च परिसर में संचालित डे-केयर सेंटर के बाहर कूड़ेदान में एक मृत नवजात बच्ची मिलने के बाद 20 वर्षीय महिला स्टेफ़नी उबाल्डो पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और बच्ची की मौत के कारणों को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना 15 सितंबर की है. उस दिन लूथरन चर्च परिसर में स्थित Acorn and Oaks Child Care में इमरजेंसी सेवाओं को बुलाया गया था. बताया गया कि स्टेफ़नी उबाल्डो को काफी ज्यादा वजाइनल ब्लीडिंग हो रही थी. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

करीब डेढ़ घंटे बाद पुलिस को डे-केयर सेंटर के कूड़ेदान में एक प्रीमैच्योर नवजात के मिलने की सूचना दी गई. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बच्ची को एक प्लास्टिक बैग के भीतर पाया. रिपोर्टों के अनुसार, बच्ची के चेहरे समेत शरीर पर चोटों के निशान थे. अधिकारियों के मुताबिक, उबाल्डो ही बच्ची की मां है. हालांकि, मामले से जुड़े सभी आरोपों और परिस्थितियों की जांच अभी जारी है.

कोर्ट रिकॉर्ड में क्या सामने आया?

मीडिया रिपोर्टों में उद्धृत कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, नवजात बच्ची करीब 32 से 36 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद पैदा हुई थी. रिकॉर्ड में बच्ची के शरीर पर कई चोटों का उल्लेख किया गया है. क्रिमिनल कंप्लेंट के अनुसार, उबाल्डो ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उसने डे-केयर सेंटर में मौजूद एक बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया था. कथित तौर पर उसने कहा कि वहां किसी को उसकी प्रेग्नेंसी के बारे में जानकारी नहीं थी.

शिकायत में यह भी आरोप है कि बच्ची के रोने को रोकने के लिए महिला ने उसके चेहरे पर जानबूझकर चोट पहुंचाई. इसके बाद वह कथित तौर पर काम पर वापस लौटना चाहती थी, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण ऐसा नहीं कर सकी. इन बयानों और घटनाक्रम की पुष्टि जांच एजेंसियों द्वारा की जानी बाकी है.

पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का कारण

आयोवा के State Medical Examiner’s Office द्वारा नवजात बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाना है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बच्ची की मौत के कारण और चोटों की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

महिला गिरफ्तार, जांच जारी

17 सितंबर को पेरी पुलिस विभाग ने बताया कि स्टेफ़नी उबाल्डो को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके खिलाफ बच्ची की मौत के मामले में फर्स्ट-डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया है. वह फिलहाल डलास काउंटी जेल में हिरासत में है. पुलिस इस मामले से जुड़े घटनाक्रम, उपलब्ध सबूतों और अन्य परिस्थितियों की जांच कर रही है. आगे की कानूनी कार्रवाई जांच और अदालत में होने वाली सुनवाई के आधार पर तय होगी.