Assam News: असम से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा. दरअसल, यहां एक मुस्लिम महिला ने नागांव जिले के एक पुलिस स्टेशन में अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. महिला ने अपने ही पति पर ऐसा आरोप लगाया है जो हैरान कर देने वाला है. महिला का कहना है कि उसके पति ने छह हिंदू महिलाओं से झूठ बोलकर शादी रचाई है. सिर्फ यही नहीं, आरोपी ने अपनी नकली पहचान को सही ठहराने के लिए दूसरे नामों से डॉक्यूमेंट भी बनवाए हैं. वो लंबे समय से इस तरह से हिंदू महिलाओं को धोखा दे रहा है.

6 महिलाओं से रचाई शादी

सिर्फ इतना ही नहीं पीड़िता ने इस बात की जानकारी दी है कि वो इन छह महिलाओं में से एक थी. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी से पहले उसका नाम रंजू मुसहरी था, जिसे बाद में बदलकर फरीदा बेगम कर दिया गया. इतना ही नहीं उसने आरोप लगाया कि उसकी सास उसके पति जुमुद्दीन अहमद के कामों में पूरी तरह शामिल थी. शिकायत करने के बाद भी, आरोपी की पहचान नागांव जिले के समागुरी इलाके के रहने वाले जुमुद्दीन अहमद के रूप में हुई है.

ऐसे बनाया 5 और महिलाओं को अपना निशाना

जानकारी के मुताबिक महिला ने ये भी आरोप लगाया है कि जुमुद्दीन ने पिछले दो दशकों में कई नकली पहचान बनाई हैं. इनमें राजू बोरा, उत्पल बोरा और उत्पल सैकिया जैसे कई नाम शामिल हैं. रंजू मूसाहारी, जिन्हें फरीदा बेगम के नाम से भी जाना जाता है, उनसे शादी करने के बाद, जुमुद्दीन ने 2001 में तेजपुर की एक बोडो महिला से पहली नकली शादी की. फिर उसने राजू बोरा नाम रख लिया. इसके बाद उसने आंगलोंग, कार्बी, कलियाबोर और तेजपुर की दूसरी महिलाओं को भी अपना निशाना बनाया.

सास भी थी इस घिनौने काम में शामिल

महिला का कहना है कि इस घिनौने काम में सिर्फ उसका पति ही नहीं बल्कि उसकी सास भी शाम्मिल थीं. महिला ने अपनी सास पर आरोप लगाए और पीड़िता ने बताया कि उसकी सास उसके पति की गतिविधियों में शामिल थी. उसने कहा कि उसे शुरू से ही उसकी गतिविधियों के बारे में पता था. जब उसने इस घटना के बारे में उससे बात करने की कोशिश की, तो उसने उसे इसे छिपाने के लिए कहा और अपनी कई शादियों को सही ठहराया. पीड़िता के अनुसार, अहमद की सास ने उसकी पिछली पत्नी को बताया कि उनकी शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड है.

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