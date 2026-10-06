Ashwani Kumar Murder: चलती गाड़ी पर दिनदहाड़े अंधाधुंध फायरिंग, AAP नेता सरपंच की मौत; साथी का हालत गंभीर

AAP Sarpanch Ashwani Kumar Murder: पंजाब के तरनतारन जिले में मंगलवार 6 अक्टूबर 2026 को दिनदहाड़े एक सनसनीखेज मर्डर ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. बाइक सवार हमलावरों ने पट्टी इलाके के टूट गांव के मौजूदा सरपंच और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अश्वनी कुमार को उस समय निशाना बनाया जब वह गांव जा रहे थे.

हमलावरों ने उनकी इनोवा कार में गोलियां बरसाईं. फायरिंग में अश्वनी कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनके साथ मौजूद चमकौर सिंह भी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए.

अनाज मंडी जाते समय हमला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अश्वनी कुमार अपनी दुकान से इनोवा कार में अपने ड्राइवर, बेटे और अकाउंटेंट के साथ टूट गांव की अनाज मंडी जा रहे थे. गांव के बस स्टैंड के पास अचानक हुई फायरिंग से अफरा-तफरी मच गई जब मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया. हमलावरों ने गाड़ी पर कई गोलियां चलाईं, जिससे अश्वनी कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके साथ मौजूद चमकौर सिंह को भी गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया

गोलीबारी के बाद, अश्वनी कुमार को तुरंत पट्टी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं, घायल चमकौर सिंह का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. दिनदहाड़े हुई इस घटना से स्थानीय लोग सदमे में हैं.

बाइक सवार हमलावर हमला करने के बाद मौके से भाग गए. सूचना मिलने पर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की. पुलिस आसपास के इलाके से CCTV फुटेज की जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

पुलिस हत्या के पीछे के मकसद की जांच कर रही

फिलहाल, पुलिस अश्वनी कुमार की हत्या के पीछे के मकसद और साजिश की जांच कर रही है. हमलावरों की पहचान करने और हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए पुलिस की जांच जारी है. घटना के बाद इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.