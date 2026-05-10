Home > क्राइम > सब दैवीय शक्तियों ने करवाया… 58 अश्लील वीडियो पर अशोक खरात का अजीब दावा, गवाह की मौत से बढ़ा सस्पेंस

सब दैवीय शक्तियों ने करवाया… 58 अश्लील वीडियो पर अशोक खरात का अजीब दावा, गवाह की मौत से बढ़ा सस्पेंस

Ashok Kharat case: जांच टीम के सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान खरात ने बार-बार यह दावा किया कि उसने महिलाओं के साथ उनकी पूरी सहमति से ही यौन संबंध बनाए थे. हालांकि, SIT उसके इस दावे को नहीं मानता. खरात ने आगे दावा किया कि उसके पास दैवीय शक्तियां हैं और लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अपनी मर्ज़ी से उसके पास आते थे.

By: Shristi S | Published: May 10, 2026 4:32:58 PM IST

58 अश्लील वीडियो पर अशोक खरात का अजीब दावा
58 अश्लील वीडियो पर अशोक खरात का अजीब दावा


Ashok Kharat ED Investigation: महाराष्ट्र के नासिक के अशोक खरात पर लगे आरोपों की लिस्ट की बात की जाए तो वह काफी ज्यादा लंबी होगी,  जिसमें 58 अश्लील वीडियो, 150 महिला पीड़ित, ₹1,500 करोड़ की संपत्ति, 100 नकली बैंक खाते, खुद को भगवान बताना वगैरह-वगैरह. अंधविश्वास फैलाने और मंत्रियों-विधायकों से संबंधों जैसे आरोपों से शुरू हुआ यह मामला अब सबसे अहम गवाह जितेंद्र शेल्के की मौत पर आकर रुक गया है। यह मामला अभी कोर्ट में है, और खरात अभी भी न्यायिक हिरासत में है.

खरात पर रेप का आरोप लगाते हुए पहली FIR 17 मार्च को दर्ज की गई थी, और उसके ठीक अगले दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया. अब तक उसके खिलाफ 13 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. इनमें यौन उत्पीड़न के 8 मामले, वित्तीय धोखाधड़ी के 4 मामले और मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला शामिल है, जिसे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दर्ज किया था. खरात को 9 मई को शिरडी कोर्ट में पेश किया गया, और कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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खरात का कबूलनामा- ‘दैवीय शक्ति’ के प्रभाव में बनाए यौन संबंध

जांच टीम के सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान खरात ने बार-बार यह दावा किया कि उसने महिलाओं के साथ उनकी पूरी सहमति से ही यौन संबंध बनाए थे. हालांकि, विशेष जांच दल (SIT) उसके इस दावे को नहीं मानता. खरात ने आगे दावा किया कि उसके पास दैवीय शक्तियां हैं और लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अपनी मर्ज़ी से उसके पास आते थे.

सूत्रों के अनुसार, खरात ने यह तो मान लिया है कि उसने गलती की है, लेकिन वह अपने कामों को ‘दैवीय शक्ति’ और ज्योतिष के अभ्यास से जोड़कर अपनी ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है. पुलिस को शक है कि वह महिलाओं का शोषण करने के लिए उन्हें नशीले पदार्थ या बेहोशी की दवा देता था. फिर भी, खरात लगातार यही कहता रहा कि वह एक समाधि जैसी अवस्था में चला जाता था और ‘दैवीय शक्ति’ का असर खत्म होने के बाद ही उसे होश आता था.

गवाह की जानलेवा दुर्घटना में मौत

17 अप्रैल को, अशोक खरात के करीबी सहयोगी और इस मामले के मुख्य गवाह जितेंद्र शेल्के की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. 55 वर्षीय शेल्के, खरत के ‘शिवनिका ट्रस्ट’ के उपाध्यक्ष के तौर पर काम करते थे, जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ छत्रपति संभाजीनगर से शिरडी जा रहे थे. दोपहर 12:30 बजे से 1:00 बजे के बीच, जितेंद्र की कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई. वे खरत से जुड़े लेन-देन और ज़मीन के सौदों में शामिल थे. ED ने उनकी मौत से ठीक तीन दिन पहले उनसे पूछताछ की थी.

जितेंद्र के भाई ने क्या बताया?

सड़क हादसे की वजह का पता लगाने के लिए, एक फोरेंसिक टीम ने दुर्घटना का विश्लेषण किया है. इस विश्लेषण की रिपोर्ट का अभी भी इंतज़ार है. हालांकि, जितेंद्र के भाई, महेंद्र गणपतराव शेल्के का कहना है, हमें किसी भी तरह की साज़िश का शक नहीं है. मेरे भाई ने आत्महत्या की या इस हादसे के पीछे कोई साज़िश थी, ऐसी जितनी भी खबरें चल रही हैं, वे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं. जब पूछा गया कि क्या परिवार पर कोई दबाव है, तो महेंद्र ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी कोई दबाव नहीं है, और न ही किसी ने हमें धमकी दी है.

56 फॉलोअर्स, 100 फ़र्ज़ी खाते, ₹70 करोड़ के लेन-देन

ED ने पूछताछ के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से खरत की कस्टडी मांगी है. अब तक, ED ने नासिक, पुणे और मुंबई में खरत की संपत्तियों की पहचान कर ली है. सूत्रों के अनुसार, जांच में पता चला कि कोपरगांव में समता संस्था पतपेढ़ी बैंक में खरत के 56 फॉलोअर्स के नाम पर 100 खाते खोले गए थे. इन खातों के ज़रिए लगभग ₹70 करोड़ के लेन-देन किए गए.

इन सभी खातों में, अशोक खरत का मोबाइल नंबर नॉमिनी के तौर पर रजिस्टर्ड है; इसका मतलब है कि भले ही ये खाते नाममात्र के लिए दूसरे लोगों के नाम पर थे, लेकिन लेन-देन पर पूरा कंट्रोल खरत के हाथों में ही था. जब पुलिस ने खाताधारकों से पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके नाम पर कोई खाता खोला गया है.

Tags: Ashok KharatEDMaharashtra
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