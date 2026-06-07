Home > क्राइम > US Crime: पिज्जा ऑर्डर बना मौत का बुलावा! अमेरिका भारतीय शख्स की हुई ऐसी मौत; सुन खौल जाएगा हर हिंदुस्तानी का खून

US Crime: पिज्जा ऑर्डर बना मौत का बुलावा! अमेरिका भारतीय शख्स की हुई ऐसी मौत; सुन खौल जाएगा हर हिंदुस्तानी का खून

US Crime: परिवार का दावा है कि हत्या के बाद अंशुल का कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ. उसका सामान सुरक्षित था. इसलिए, परिवार को शक है कि यह सिर्फ़ लूट नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर निशाना बनाया गया था.

By: Divyanshi Singh | Published: June 7, 2026 1:02:46 PM IST

मेरिका में तेलंगाना के युवक की हत्या
मेरिका में तेलंगाना के युवक की हत्या


US Crime: तेलंगाना के रहने वाले 28 साल के भारतीय अंशुल कुंचा की USA के फिलाडेल्फिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई. परिवार का आरोप है कि अंशुल को नकली पिज़्ज़ा डिलीवरी ऑर्डर के ज़रिए एक सुनसान जगह पर फुसलाया गया था और यह पूरी घटना एक सोची-समझी साज़िश थी. अंशुल पिछले चार साल से US में रह रहा था. वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और एक्स्ट्रा इनकम के लिए वीकेंड पर पिज़्ज़ा डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर पार्ट-टाइम काम भी करता था.

शनिवार रात को उसे फिलाडेल्फिया के एक सुनसान इलाके के लिए पिज़्ज़ा डिलीवरी का ऑर्डर मिला. जब अंशुल वहां पहुंचा, तो एक अनजान हमलावर ने उस पर गोली चला दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने अंशुल के सिर में कई गोलियां मारी और फिर मौके से भाग गया. अंशुल की मौके पर ही मौत हो गई.

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यह घटना साज़िश का हिस्सा क्यों है?

परिवार का दावा है कि हत्या के बाद अंशुल का कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ. उसका सामान सुरक्षित था. इसलिए, परिवार को शक है कि यह सिर्फ़ लूट नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर निशाना बनाया गया था. परिवार के मुताबिक, घटना के समय इलाके में बैग लिए दो नकाबपोश आदमी भी देखे गए थे. अंशुल की बहन तन्वी ने कहा कि पिज़्ज़ा डिलीवरी का ऑर्डर एक जाल था. उसने बताया कि जिस जगह अंशुल को भेजा गया था, वहां कोई ग्राहक नहीं था. बाद में पता चला कि यह एक नकली ऑर्डर था और अंशुल को वहां बुलाकर उसे मारने का प्लान बनाया गया था.

तन्वी ने बताया कि अंशुल को पहले भी अमेरिका में लूटा गया था. उस घटना में उसकी चेन, मोबाइल फ़ोन और कैश चोरी हो गए थे, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था. परिवार ने अधिकारियों से अंशुल का शव जल्द भारत भेजने की अपील की है ताकि वे उसका अंतिम संस्कार कर सकें. मीडिया से बात करते हुए, तन्वी ने एक इमोशनल अपील करते हुए कहा कि माता-पिता को अपने बच्चों को अमेरिका भेजने से पहले दोबारा सोचना चाहिए.

भारतीय दूतावास ने मदद की पेशकश की

इस बीच, न्यूयॉर्क में भारतीय कॉन्सुलेट जनरल ने इस घटना पर शोक जताया है. एम्बेसी ने कहा कि वह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और अंशुल के परिवार के संपर्क में है और हर मुमकिन मदद दे रहा है. अंशुल की मौत से US में तेलुगु कम्युनिटी और तेलंगाना के गुंडलापोचमपल्ली इलाके में सदमे की लहर दौड़ गई है. परिवार, दोस्त और लोकल लोग इस घटना से बहुत सदमे में हैं.

Tags: US Crime
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