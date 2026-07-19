‘कपड़े फाड़ो और तब तक मारो…’, दो लड़कियों की चीखों से गूंजी गली; स्कूली रंजिश में बाप-बेटियां बनी हैवान

Gujrat School Girls Beat Up: एक ऐसी चौंकाने वाली घटना जिसने न सिर्फ़ एक परिवार की परवरिश के तरीकों पर सवाल उठाए, बल्कि कानून-व्यवस्था को लेकर भारतीयों में डर की कमी को भी उजागर किया – गुजरात के भरूच में सड़क किनारे दिन-दहाड़े एक परिवार ने दो युवतियों के साथ बेरहमी से मारपीट की, जो CCTV फुटेज में साफ़ दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि यह मारपीट तब हुई जब पीड़ित बहनों का अपनी एक कॉलेज की सहेली से झगड़ा हुआ था. इसके बाद, उस सहेली ने अपने माता-पिता के साथ मिलकर उन बहनों का पीछा किया और उनके साथ मारपीट की.

CCTV फुटेज हुए वायरल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस डरावने CCTV फुटेज में दिखा कि परिवार ने पहले अपनी कार से बहनों की स्कूटी को टक्कर मारी. फिर परिवार के लोग कार से बाहर निकले और बेशर्मी से दोनों युवतियों के साथ मारपीट करने लगे. क्रिकेट बैट, थप्पड़ और चप्पल से लेकर घूंसे मारने तक, क्लिप में साफ़ दिखा कि पीड़ितों को काफी देर तक परेशान किया गया, जबकि राहगीर रुककर यह तमाशा देखते रहे. कुछ देर बाद, कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद वो परिवार वहाँ से चला गया.

गुजरात के भरूच में 12वीं क्लास की दो सगी बहनों को बीच सड़क पर घेरकर एक परिवार ने क्रिकेट बैट और चप्पलों से बेरहमी से पीट दिया। दोनों बहनें स्कूटी से जा रही थीं तभी आरोपी परिवार ने कार आगे लगाकर उनका रास्ता रोका था। पूरा विवाद स्कूल में एक लड़की पर्ल से हुई मामूली कहासुनी का था।… pic.twitter.com/FG78TvMYIV — Anurag Chaddha (@AnuragChaddha) July 18, 2026

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कपड़े फाड़ने की धमकी

पीड़ितों का आरोप है कि हमलावर सिर्फ़ मारपीट पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सबके सामने उनकी इज़्ज़त से खिलवाड़ करने की भी कोशिश की. पीड़िता ने बताया कि हमले के दौरान आरोपी चिल्ला रहे थे, “इनके कपड़े फाड़ दो; इन्हें तब तक मारो जब तक हमारा मन न भर जाए.” जब खून से लथपथ और चीखती-चिल्लाती दोनों बहनों ने शोर मचाया और उनके माता-पिता मौके पर पहुँचे, तो आरोपी—पर्ल, उसके पिता देवा भाई, उसकी माँ और उसकी दादी—भीड़ का फ़ायदा उठाकर भाग गए. घायल बहनों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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