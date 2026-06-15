अंकिता भंडारी मर्डर केस में नया मोड़, ऑडियो विवाद में BJP का पूर्व विधायक गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?

Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड में अंकिता मर्डर केस मामले में नया मोड़ सामने आया है. अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़े कथित ऑडियो विवाद में पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को गिरफ्तार किया गया है. बता दें कि ऑडियो क्लिप के जरिए एक बीजेपी नेता का नाम अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने शिकायत दर्ज कराई थी. इसी मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए सुरेश राठौर को गिरफ्तार किया है.

सुरेश राठौर पर लगे ये आरोप

दरअसल, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने सुरेश राठौर पर आरोप लगाया था कि सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर से जुड़े कुछ ऑडियो-वीडियो जानबूझकर वायरल किए जा रहे हैं. इसके पीछे उन्हें और बीजेपी के अन्य बड़े नेताओं की छवि को खराब करने की कोशिश बताया गया था. दुष्यंत के साथ ही आरती गौर ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी. दोनों ही शिकायत में कहा गया था कि मनगढ़ंत कंटेंट बनाकर उन्हें बदनाम करने के लिए ऑडियो-वीडियो वायरल किए गए हैं. हालांकि सुरेश ठाकुर ने इन आरोपो को झूठा और मनगढ़ंत बताया था.

दो एफआईआर की गईं रद्द

सुरेश राठौर ने ऐसी चार एफआईआर को उत्तराखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में सुरेश को आंशिक राहत मिली थी. नैनीताल हाई कोर्ट के जस्टिस राकेश थपलियाल की सिंगल बेंच ने दो एफआईआर को रद्द कर दिया था. बाकी की दो पर कार्रवाई की जा रही थी. दुष्यंत गौतम और आरती गौर की एफआईआर पर पुलिस जांच जारी है.

कोर्ट ने बताया बड़ा अपराध

कोर्ट ने कहा कि दोनों शिकायतों से ये एक गंभीर अपराध का मामला है. किसी व्यक्ति का नाम इतने बड़े हत्याकांड से जोड़ना और उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना एक बड़ा अपराध है. इसके कारण इस मामले में जांच जरूरी है. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक सुरेश राठौर को हरिद्वार के बुग्गावाला इलाके से गिरफ्तार किया गया.

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