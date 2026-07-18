Home > क्राइम > पति को लेकर पहले पहुंची  मंदिर, फिर बेटी के सामने ही प्रेमी से करवाया कत्ल; सिया से भी आगे निकली हंसिनी

पति को लेकर पहले पहुंची  मंदिर, फिर बेटी के सामने ही प्रेमी से करवाया कत्ल; सिया से भी आगे निकली हंसिनी

Andhra Pradesh Crime:पति को पता नहीं था कि उसकी पत्नी ने मंदिर में उसकी हत्या की साज़िश पहले ही रच ली थी. मरने वाला, 23 साल का रमेश, तमिलनाडु का रहने वाला था, होसुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था.

By: Divyanshi Singh | Published: July 18, 2026 3:41:00 PM IST

सोनम और मुस्कान से भी खतरनाक निकली हसिनी
सोनम और मुस्कान से भी खतरनाक निकली हसिनी


Andhra Pradesh Crime: आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में, एक 19 साल की औरत ने अपने पति को मंदिर ले जाने का नाटक किया और फिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी. औरत ने अपने पति को मंदिर में यह कहकर फुसलाया कि उसे अपने बच्चे के लिए भगवान का आशीर्वाद लेना है. पति को पता नहीं था कि उसकी पत्नी ने मंदिर में उसकी हत्या की साज़िश पहले ही रच ली थी. मरने वाला, 23 साल का रमेश, तमिलनाडु का रहने वाला था, होसुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था. उसकी शादी हसिनी से दो साल पहले हुई थी, और उनकी एक छोटी बेटी थी.

पुलिस अब स्थानीय गांववालों की रिपोर्ट की जांच कर रही है, जिनका दावा है कि दो साल पहले जब हसिनी ने रमेश से शादी की थी, तब वह नाबालिग थी. इससे चल रही कानूनी कार्रवाई में बाल विवाह के उल्लंघन का एक नया मामला जुड़ सकता है.

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पत्नी का किसी और आदमी के साथ था अफेयर 

हालांकि रिश्तेदारों को लगता था कि उनकी पारिवारिक ज़िंदगी नॉर्मल है, लेकिन पुलिस जांच में पता चला कि हसिनी अपने बचपन के दोस्त, 20 साल के युगंधर के साथ चुपके से रिलेशनशिप में थी. दोनों ने मिलकर रमेश को हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बनाया. परिवार की तीर्थ यात्रा के बहाने, हसिनी ने रमेश को उसे और उनकी छोटी बेटी को मल्लप्पा कोंडा हिल्स में श्री मल्लेश्वर स्वामी मंदिर ले जाने के लिए मना लिया.

एक डरावना मर्डर प्लान

जब रमेश अपनी मोटरसाइकिल पर घुमावदार सड़कों पर जा रहा था, हसिनी ने चुपके से अपने मोबाइल फ़ोन से युगंधर को उनकी रियल-टाइम लोकेशन भेज दी. इस ट्रैकिंग का इस्तेमाल करके, युगंधर और उसके साथी रमेश की बाइक से ठीक आगे चल रहे थे. पहाड़ी सड़क पर तीसरे हेयरपिन मोड़ के पास एक जाल बिछाया गया था. अपने पति को रोकने के लिए, हसिनी ने कथित तौर पर अपना हैंडबैग सड़क पर फेंक दिया. जब रमेश उसे उठाने के लिए कार से बाहर निकला, तो युगंधर और उसके साथी अंधेरे से बाहर आ गए.

रमेश ने भागने की कोशिश की और पास के जंगल में लगभग 100 मीटर भाग गया, लेकिन हमलावरों ने उसका पीछा किया और उसे धारदार हथियारों से मार डाला. चौंकाने वाली और दुखद बात यह है कि यह मर्डर तब हुआ जब कपल की छोटी बेटी पास में ही थी. यह क्राइम उस रात बाद में सामने आया जब हसिनी की माँ को चिंता हुई कि वह वापस नहीं आई है और उन्होंने लोकल पुलिस से संपर्क किया.

CCTV फुटेज से सामने आया सच 

जांच करने वालों को मंदिर के रास्ते में लगे CCTV फुटेज की जांच करने पर एक चौंकाने वाली गड़बड़ी मिली. रमेश अपने परिवार के साथ मंदिर जाते हुए दिख रहा था, जबकि बाद के फुटेज में हसिनी अपने पति को छोड़कर दो और आदमियों के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर जाती हुई दिखी. टेक्निकल एनालिसिस, मोबाइल फोन रिकॉर्ड और GPS लोकेशन ट्रैकिंग का इस्तेमाल करके, पुलिस ने जंगल से रमेश की बॉडी बरामद की. इसके तुरंत बाद, हसिनी, उसके प्रेमी युगांधर और दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

Tags: Andhra Pradesh
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