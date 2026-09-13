Home > क्राइम > गे-डेटिंग एप के जरिए लड़कों को फंसाता, फिर AMU के हॉस्टल में बंद कमरों में करता था कांड, कैसे हुआ मालमे का खुलासा?

गे-डेटिंग एप के जरिए लड़कों को फंसाता, फिर AMU के हॉस्टल में बंद कमरों में करता था कांड, कैसे हुआ मालमे का खुलासा?

AMU Hostel Honeytrap Case: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीबीए का छात्र गे-डेटिंग एप के जरिए लड़कों को फंसाता था और फिर उसके अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करता था. जब एएमयू कर्मचारी का बेटा इसका शिकार हुआ तो पुलिस से शिकायत की गई. फिर पुलिस जांच में पूरे मामले का खुलासा हुआ.

By: Sohail Rahman | Published: September 13, 2026 10:27:03 AM IST

एएमयू के हॉस्टल में चल रहा था हनीट्रैप का खेल
एएमयू के हॉस्टल में चल रहा था हनीट्रैप का खेल


AMU Hostel Honeytrap Case: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक ऐसा मामला सामने आया है. जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की होगी. दरअसल, पूरा मामला यह है कि बीबीए की पढ़ाई करने वाला एक छात्र गे-डेटिंग एप के माध्यम से लड़कों को फंसाथा, फिर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाता था और फिर शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का खेल. अलीगढ़ सिविल लाइन पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है. बताया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीएम हॉल से इस गिरोह को ऑपरेट किया जाता था.

मामले में खुलासा हुआ है कि गिरोह समलैंगिकों के लिए बने गे डेटिंग ऐप (ग्राइंडर) पर प्रोफाइल बनाकर युवकों को दोस्ती और मिलने के बहाने एएमयू के वीएम हॉल में बुलाते थे. इसके बाद उन्हें बंधक बनाकर आपत्तिजनक वीडियो बना लेते थे. फिर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू कर देते थे.

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एएमयू में चल रहा था हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का खेल

बताया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से ही हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा था. इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब इसका शिकार एएमयू कर्मचारी का बेटा हुआ. जिससे 25 हजार रुपये की वसूली की गई थी. बेटे से 25 हजार रुपये की वसूली किए जाने के बाद एएमयू कर्मचारी ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. दर्ज शिकायत के अनुसार, 17 अगस्त की शाम 5:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके 19 वर्षीय बेटे को दोस्तों से मिलने के लिए वीएम हॉल बुलाया.



पहले से कई लोग थे मौजूद

आरोप है कि वीएम हॉल में पहले से कई लोग मौजूद थे. उन्होंने उनके बेटे को जबरन रोक लिया और फिर उसे कमरे में बंधक बना लिया गया. आरोप लगाया जा रहा है कि बेटे के साथ क्रूरता के साथ मारपीट भी की गई. इसके बाद जबरन उसके कपड़े उतार दिए गए. वह वहां कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. इसके अलावा, पिता ने बेटे की जेब से 5600 रुपये छीनने और यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया गया.

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पिता ने लगाया आरोप

पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे का अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया. इतना ही नहीं जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उसे धमकी दी गई. उसे वीडियो बनाने के लिए विवश किया गया. इनमें उससे अश्लील कृत्यों को स्वीकार कराया गया. इसके बाद वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर रुपये की डिमांड की गई. आरोप है कि उनके बेटे से ब्लैकमेलिंग के माध्यम से बड़ी धनराशि जबरन ट्रांसफर कराया गया है. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो गिरोह का भंडाफोड़ हुआ.

सीओ सर्वम सिंह ने क्या कहा?

इस पूरे मामले में सीओ तृतीय सर्वम सिंह का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद इसकी जांच कराई गई. जांच में आरोपों को सही पाया गया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जो एएमयू का ही छात्र है और बीबीए का थर्ड ईयर का छात्र है. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. आरोपी शाहजिल मूल रूप से पीलीभीत का रहने वाला है. इसके अलावा, पुलिस का कहना है कि एएमयू के वीएम हॉल में चल रहे हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग मामले में आरोपी ग्राइंडर एप पर जुड़े लोगों को निशाना बनाते थे.

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Tags: crime newsUP News
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