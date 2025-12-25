AMU परिसर में बड़ा कांड! सिर में गोली मारकर शिक्षक की हत्या, पूर्व विधायक के दामाद था मृतक

AMU News: 24 दिसंबर की देर शाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर में एक दुखद घटना हुई. एएमयू के एबीके बॉयज स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक रॉव दानिश अली (45) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना उस समय हुई जब वो रोज की तरह लाइब्रेरी कैंटीन परिसर में टहल रहे थे. उनके साथ दो साथी भी मौजूद थे. इसी दौरान स्कूटी पर सवार दो नकाबपोश युवक वहां पहुंचे और पीछे से दानिश अली पर गोली चला दी. गोली लगते ही वो गिर पड़े. आसपास मौजूद लोग घबरा गए और तुरंत शोर मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही एएमयू के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंच गए और घायल दानिश अली को जल्द ही मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जानिए पूरा मामला

दानिश अली मूल रूप से डिबाई क्षेत्र के रहने वाले थे. उनका परिवार कई दशकों से एएमयू के पास अमीर निशा मक्खन वाली कोठी के आसपास रह रहा था. उनके पिता एएमयू में कर्मचारी रह चुके थे और उनकी मां शिक्षिका थीं. दानिश अली ने भी एएमयू से ही पढ़ाई की थी और बाद में उन्हें एबीके बॉयज स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की नौकरी मिली. उनके परिवार का शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में सम्मान रहा है. उनके भाई भी एएमयू के इंजीनियरिंग विभाग में शिक्षक हैं. इसके अलावा उनके ससुर फिजा उल्लाह चौधरी मुरादाबाद की कांठ विधानसभा से विधायक रह चुके थे, जिससे उनका परिवार राजनीतिक रूप से भी जाना-पहचाना था.

पुलिस जांच और स्थिति

घटना की जानकारी मिलते ही एएमयू प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए. सीओ तृतीय सर्वम सिंह के अनुसार यह घटना रात करीब 8:45 बजे की है. बताया गया कि हमलावरों ने कुल तीन फायर किए और इसके बाद मौके से फरार हो गए. देर रात तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका था. पुलिस ने घटनास्थल पर टीम लगाकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. पूरे एएमयू परिसर में इस घटना से शोक और डर का माहौल है. छात्र, शिक्षक और कर्मचारी सभी इस घटना से स्तब्ध हैं और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

