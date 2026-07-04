UP Crime: पहले काटा प्राइवेट पार्ट और फिर….मां के पास बेखौफ सो रहे बच्चे के साथ दरींदगी की हदें पार

Amroha Crime News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां डिडौली कोतवाली क्षेत्र के पास एक गांव में रहने वाला मासूम अपनी मां के पास बेखौफ सो रहा था. तभी उस दलित बच्चे का अपहरण कर लिया और उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई. आरोपी ने बच्चे का प्राइवेट पार्ट और नाक काट दी. घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करना शुरू कर दिया. एक मुठभेड़ के पास पुलिस ने मुख्य आरोपी को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है.

जंगल में मिला मासूम

यह घटना नरथो गांव की बताई जा रही है. शुक्रवार सुबह करीब साढ़े छह बजे की बताई जा रही है. दलित मासूम बच्चा कमलजीत अपनी मां अशंकु के साथ सो रहा था. तभी उसका अपहरण कर लिया गया है. जब मां की आंख खुली, तो बच्चा उसके साथ नहीं था. परिवार ने बच्चे की खोजबीन शुरू की तो वह एक जंगल में खून से लथपथ पाया गया.

प्राइवेट पार्ट और नाक काटी

हदें तो तब पार हुई जब मासूम बच्चे का प्राइवेट पार्ट और नाक एक धारदार हत्यार के काट दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल बच्चे का इलाज चल रहा है, लेकिन हालत गंभीर बनी हुई है.

क्या है पुराना विवाद?

अमरोहा पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी शान संभल का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, वह नशे का आदी है. जांच के अनुसार, बच्चे की मां ने इसी साल फरवरी 2026 में आरोपी शान के खिलाफ शादी के झांसा देकर रेप और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था.

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महीला ने ही कराई थी बेल

अमरोहा के डिडौली क्षेत्र में एक गंभीर मामले में आरोपी शान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया. पीड़ित महिला ने पहले उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था, लेकिन बाद में उसी ने उसकी जमानत भी कराई. स्थानीय स्तर पर दोनों के बीच पुराने संबंध और लगातार संपर्क की चर्चा है. पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच शुरू की और कई टीमें लगाई थीं. आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. जांच जारी है. पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं से निष्पक्ष जांच कर रही है.

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