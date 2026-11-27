महाराष्ट्र के अमरावती में जिला सामान्य अस्पताल परिसर में एक अज्ञात व्यक्ति के शव के कई टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया. गुरुवार सुबह सामने आई इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, मृतक के हाथ-पैर अस्पताल के वार्ड नंबर 10 के सामने मिले, जबकि सिर और शरीर के कुछ अन्य अवशेष पास के नाले में पाए गए. घटना के दौरान कुछ आवारा कुत्ते शव के टुकड़ों को नोच रहे थे. इसी दौरान एक व्यक्ति की नजर उन पर पड़ी और उसने मामले की जानकारी दी.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का पंचनामा किया. पुलिस ने शव के सभी अवशेषों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. देर शाम तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी.

मृतक की पहचान करने के लिए पुलिस डीएनए सैंपल लेने की प्रक्रिया करेगी. अमरावती के पुलिस उपायुक्त श्याम घुगे ने इसकी जानकारी दी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव के टुकड़े मिलने के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

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