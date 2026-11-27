क्या है पूरा मामला?
AMRAVATI | अमरावती जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या परिसरामध्ये पुरुषाचे अवयव आढळल्याने खळबळ #amravati #news #marathinews #crime #police #maharashtra #अमरावती https://t.co/MtDi6462m7
— Maharashtra Crime Spot (@MahaSpot) November 26, 2026
पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
यह खबर भी पढ़ें: विदेश जाने वालों के लिए WhatsApp का बड़ा तोहफा! अब eSIM से दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे कनेक्टेड, जानें पूरी डिटेल
यह खबर भी पढ़ें: पहली बीवी के निधन के बाद मिली कलम को धार, दूसरी मोहब्बत रही फिल्मी; गांधी परिवार से खास नाता; आज बेटा कहलाता है सदी का महानायक
यह खबर भी पढ़ें: ‘याद आ रहा है’ से लेकर ‘ओह ला ला’ तक, बप्पी लहरी के 5 गानें; जो आपको झूमने पर कर देंगे मजबूर, देखें लिस्ट