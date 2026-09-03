Maharashtra Crime: प्रेमिका ने किया ब्रेकअप तो ‘पगलाया’ प्रेमी, कॉलेज जाने के दौरान रोका रास्ता और फिर बीच सड़क पर…

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के अमरावती से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. शहर के राजापेठ थाना क्षेत्र स्थित रवि नगर चौक में संकटमोचन हनुमान मंदिर के पास गुरुवार को दिनदहाड़े एक कॉलेज छात्रा पर चाकू से हमला किए जाने की घटना से सनसनी फैल गई. इसके बाद गंभीर रूप से घायल छात्रा की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. मृतक छात्रा अंबा विहार, अमरावती की निवासी बताई जा रही है.

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, छात्रा दोपहिया वाहन से कॉलेज जा रही थी. इसी दौरान आरोपी युवक ने उसे रास्ते में रोककर चाकू से हमला किया. हमले में छात्रा के पेट पर दो तथा गर्दन पर एक वार किए जाने की जानकारी सामने आई है. गंभीर रूप से घायल छात्रा को स्थानीय नागरिकों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

कुछ महीने पहले हो गया था दोनों का ब्रेकअप

जांच में यह मामला एकतरफा प्रेम संबंध से जुड़ा होने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि आरोपी युवक और मृतक छात्रा के बीच कुछ वर्ष पहले प्रेम संबंध थे. कुछ माह पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था. इसके बाद आरोपी द्वारा गुस्से में यह हमला किए जाने की प्राथमिक जानकारी सामने आई है. हालांकि, हत्या के वास्तविक कारणों की पुलिस जांच कर रही है.

आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस

वारदात के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया. राजापेठ पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. घटनास्थल पर पुलिस उपायुक्त श्याम घुगे, राजापेठ थाना प्रभारी निरीक्षक संदीप चव्हाण सहित पुलिस दल पहुंचा. रवि नगर चौक में पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है.

बता दें कि इन दिनों देश के अलग-अलग हिस्सों से प्रेम संबंध और अवैध संबंध के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इसकी वजह से हत्या के भी कई मामले सामने आ चुके हैं.