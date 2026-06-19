खूबसूरत लड़कियों से पहले बढ़ाता जान-पहचान, मिलने के लिए करता राजी, फिर करने लगता…

Girl Crime News: अमेरिका के मैरीलैंड के एक यौन अपराधी के खिलाफ किशोरियों से जुड़े गंभीर आरोपों के बाद जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है. 35 वर्षीय जेसन एलेक्स कैंडेलारिया पर हाल ही में एक अन्य नाबालिग से जुड़े मामले में नए आरोप लगाए गए हैं, जबकि उसके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले लंबित हैं.

अधिकारियों के अनुसार मामला तब सामने आया जब FBI ने एक अलग जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल फोन से ऐसे डिजिटल साक्ष्य बरामद किए, जिनसे एक किशोरी से जुड़े कथित अपराध की जानकारी मिली. इसके बाद स्थानीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की.

जांच के दौरान एक किशोरी ने अधिकारियों को बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उससे संपर्क किया था और अपनी पहचान को लेकर भ्रामक जानकारी दी थी. बाद में दोनों की मुलाकात हुई, जिसके बाद कथित अपराध होने का आरोप लगाया गया.

पहले भी दर्ज हो चुके हैं गंभीर मामले

यह पहली बार नहीं है जब आरोपी का नाम ऐसे मामलों में सामने आया है. पिछले वर्ष भी एक अन्य नाबालिग से जुड़े मामले में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी. जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी ने कथित रूप से सोशल मीडिया का उपयोग कर किशोरियों से संपर्क स्थापित किया था. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पीड़ित परिवारों ने समय रहते अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ी.

पहले से है आपराधिक रिकॉर्ड

अधिकारियों के मुताबिक, कैंडेलारिया को वर्ष 2017 में भी यौन अपराधों से जुड़े मामले में दोषी ठहराया जा चुका है. इसके बाद उसे एक पंजीकृत सेक्स अपराधी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था. इसके अलावा उस पर बच्चों को बहलाने-फुसलाने और बाल यौन शोषण सामग्री रखने से जुड़े अन्य आरोप भी लगे हैं. इन मामलों में कुछ सुनवाई जारी हैं, जबकि कुछ मामलों में अदालत में आगे की कार्रवाई होनी बाकी है.

बाल सुरक्षा और ऑनलाइन सतर्कता की जरूरत

यह मामला एक बार फिर इस बात को रेखांकित करता है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय किशोरों और उनके परिवारों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन संपर्कों की सत्यता की जांच करना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करना बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

जेसन एलेक्स कैंडेलारिया के खिलाफ चल रही जांच और कानूनी कार्रवाई ने समुदाय में चिंता बढ़ा दी है. कानून प्रवर्तन एजेंसियां मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं, जबकि अदालत में आने वाले महीनों में महत्वपूर्ण सुनवाई होने की संभावना है.