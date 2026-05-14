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Gujarat Crime: महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराकर क्या करता था युवक, फूफा ने देखा तो कर दी हत्या, पैसे भी करता था चोरी

Ahmedabad Crime: गुजरात के अहमदाबाद में एक युवक ने अपने फूफा की हत्या कर दी. आरोपी को कभी-कभी महिलाओं के कपड़े पहनने का शौक है. साथ ही उसने फूफा के घर से पहले भी 25 हजार रुपये चुराए थे.

By: Hasnain Alam | Last Updated: May 14, 2026 10:28:11 PM IST

अहमदाबाद में महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराने वाले युवक ने की फूफा की हत्याो
अहमदाबाद में महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराने वाले युवक ने की फूफा की हत्याो


Gujarat Crime News: गुजरात के अहमदाबाद में एक शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके ही भतीजे को गिरफ्तार किया है. मामला शिलज इलाके का है. पुलिस ने बताया कि फूफा ने भतीजे को घर से पैसे और महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था. बात को फैलने से रोकने के लिए भतीजे ने फूफा का गला घोंटकर हत्या कर दी.

पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि आरोपी युवक को महिलाओं के कपड़े पहनने का शौक है. आरोपी को न केवल चोरी की लत थी, बल्कि वह एक विशेष प्रकार के मानसिक विकार से भी ग्रसित पाया गया है.

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फ्लैट में मृत पाए गए थे मनीषभाई

दरअसल, दो दिन पहले अहमदाबाद के शिलज स्थित अवनीश हाइट्स में रहने वाले मनीषभाई अपने फ्लैट में मृत पाए गए. शव मिलने के बाद मनीषभाई के बेटे ने पुलिस को सूचना दी. बोपल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस जांच के दौरान मनीषभाई के साले का बेटा ब्रज सोनी लापता पाया गया.

वह पिछले 10 दिनों से घर में रह रहा था. फ्लैट के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर ब्रज सोनी को सुबह तड़के पार्किंग से फ्लैट और मनीषभाई की कार से एक बैग लेकर निकलते देखा गया.  इसके बाद पुलिस ने घर की तलाशी ली तो पता चला कि मनीषभाई के घर से 5 लाख रुपये चोरी हो गए थे. पुलिस ने इस मामले में हत्या के साथ डकैती का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

पुलिस ने आरोपी को उदयपुर से गिरफ्तार किया

अहमदाबाद ग्राम्य के एसपी प्रकाश जाट ने बताया कि जांच करते हुए बोपल पुलिस को पता चला कि ब्रज सोनी की हत्या के बाद आरोपी मृतक की कार लेकर उदयपुर की ओर गया था. इसके बाद बोपल पुलिस की एक टीम आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उदयपुर पहुंची. पुलिस ने आरोपी को उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया. 

पुलिस ने आरोपी से लूटी गई रकम में से 2 लाख रुपये बरामद किए गए. इसके साथ ही चुराए गए महिलाओं के अंडरगारमेंट्स भी बरामद किए गए. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि चोरी करते समय आरोपी ने मनीषभाई को देख लिया था, जिसके कारण आरोपी ने मनीषभाई का गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी अपनी बुआ के अंडरगारमेंट्स भी चुराकर फरार हो गया.

चोरी करने पर परिवार वालों ने की थी आरोपी की पिटाई

पुलिस जांच में यह भी पता चला कि आरोपी को कभी-कभी महिलाओं के कपड़े पहनने का शौक था, जो घर में सबको पता था. आरोपी ने इससे पहले मनीषभाई के घर से 25 हजार रुपये चुराए थे. उस समय परिवार वालों ने आरोपी की पिटाई भी की थी. अब दूसरी बार मनीषभाई के घर में चोरी और फिर हत्याकांड को अंजाम दे दिया. फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

Tags: Ahmedabad NewsGujarat news
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