वेश्याओं और कुंवारी लड़कियों को फंसाता, फिर गन्ने के खेतों में कमर तक… कहानी उस सीरियल किलर की जो पीता था शवों की लार!

Ahmad Suradji Serial Killer Story: इंडोनेशिया का एक ऐसा तांत्रिक, जो लोगों की परेशानियां दूर करने का दावा करता था, लेकिन उसके अपने इरादे बेहद खौफनाक थे. उसके पास इलाज की उम्मीद लेकर आने वाली लड़कियां शायद ही सोच सकती थीं कि जिस शख्स पर वे भरोसा कर रही हैं, वहीं उनकी जान का दुश्मन बन जाएगा. वह लड़कियों को गन्ने के खेतों में ले जाता, जमीन में गड्ढा खोदकर उन्हें उसमें कमर तक गाड़ देता और फिर उनकी हत्या कर देता था. इस शख्स का नाम था अहमद सुराजी.

अहमद सुराजी ने पुलिस के सामने 42 लड़कियों की हत्या करने की बात कबूल की थी. वह इन लड़कियों की लार पीकर अपनी कथित तांत्रिक शक्तियां बढ़ाना चाहता था. आखिर उसके मन में यह सनक कैसे पैदा हुई? वह अपने शिकार को गन्ने के खेत में ही क्यों दफनाता था. चलिए जानें.

उसके पिता ने उसे सपने में एक डरावना मैसेज दिया!

अहमद सुराजी इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा में रहता था. वह खुद को जादूगर कहता था और लोगों की परेशानियों का हल बताने का दावा करता था. आस-पड़ोस के लोग इलाज और भूत भगाने के लिए उसके पास आते थे. उसकी पर्सनल लाइफ भी कॉन्ट्रोवर्शियल थी, क्योंकि उसकी तीन पत्नियां थीं, सभी बहनें थीं. पुलिस भी अहमद के जुर्मों के पीछे की वजह जानकर हैरान रह गई.

डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अहमद ने दावा किया कि उसके पिता उसे सपने में दिखे थे. उसके पिता पर जादू-टोना करने का भी आरोप था. अहमद के मुताबिक, सपने में उसके पिता ने उसे 70 कुंवारी लड़कियों को मारकर उनकी लार पीने का ऑर्डर दिया ताकि उसकी ताकत बढ़ सके. अहमद को यह कहा जाने वाला मैसेज सच लगता था. उसने किसी भी तरह से अपना मकसद पूरा करने का फैसला किया. इससे जुर्मों का सिलसिला शुरू हो गया. हालांकि, उसके पिता के सपने और जादू-टोने की ताकतों के बारे में यह कहानी अहमद का अपना दावा था, किसी सुपरनैचुरल ताकत का सबूत नहीं.

वह लड़कियों को गन्ने के खेतों में कमर तक गाड़ देता

अहमद अपने शिकार को ठिकाने लगाने के लिए गन्ने के खेत चुनता था. वह खेत में पहले से एक गड्ढा खोदता था. फिर, किसी बहाने से लड़कियों को वहां बुलाता और उन्हें गड्ढे में बैठने के लिए कहता. वह इलाज का तरीका बताकर उनका भरोसा जीतता और फिर धीरे-धीरे उन पर मिट्टी डालना शुरू कर देता. जब लड़कियों को उसकी हरकतों पर शक होता और वे उससे पूछतीं, तो वह दिखावा करता कि यह कोई तांत्रिक रस्म है. जैसे ही वह उनमें मिट्टी भरता, वह उन्हें बेसुध कर देता. फिर वह उनका गला घोंटकर मार डालता.

अहमद के तरीके के मुताबिक, हत्या के बाद, वह शिकार के मुंह से लार पीता और लाशों को खेत में गाड़ देता. इस तरह, बाहर से नॉर्मल दिखने वाले गन्ने के खेत उसके जुर्म छिपाने की जगह बन गए.

शिकार होने वालों में वेश्याओं से लेकर इलाज करा रही लड़कियां तक ​​शामिल

शुरू में, अहमद अपने बताए मकसद को पूरा करने के लिए लड़कियों को ढूंढ रहा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसने अपनी एक पत्नी की मदद ली. उसने वेश्याओं को टारगेट करने का सुझाव दिया, क्योंकि उसे लगा कि कम लोग उनके गायब होने पर सवाल उठाएंगे. इसके बाद, अहमद ने कथित तौर पर बाज़ार से औरतों को फुसलाना शुरू कर दिया. वह उन्हें पैसे या दूसरे बहाने से फुसलाता, फिर उन्हें एक खेत में ले जाकर मार डालता.

समय के साथ, उसने उन लड़कियों को टारगेट करना शुरू कर दिया जो इलाज की उम्मीद में उसके पास आती थीं. इस तरह, उसके जुर्म एक या दो घटनाओं तक सीमित नहीं रहे. वह सालों तक शिकार ढूंढता रहा. आस-पास रहने वाले लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि एक आदमी जो लोगों को ठीक करने का दावा करता है, इतने बड़े पैमाने पर जुर्म कर रहा है.

एक गड्ढे ने 42 मर्डर का राज खोल दिया

अहमद के जुर्म काफी समय तक छिपे रहे, लेकिन आखिरकार एक घटना ने केस का रुख बदल दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अप्रैल 1997 में, कमला देवी नाम की एक लड़की उसके पास इलाज के लिए आई थी. अहमद उसे गन्ने के खेत में ले गया और हमेशा की तरह उसका मर्डर कर दिया. लेकिन इस बार, एक आदमी ने खेत में हलचल देखी. उसने देखा कि रास्ते के पास बार-बार नए गड्ढे खोदे जा रहे हैं.

उसे शक था कि जमीन के नीचे कुछ छिपाया जा रहा है. जब उसने नया गड्ढा खोदा, तो उसे एक इंसानी शरीर के हिस्से मिले. आस-पास के लोगों को बताया गया, और पुलिस मौके पर पहुंची. बॉडी मिलने के बाद, जांच शुरू हुई. पुलिस ने उन लोगों को ढूंढा जिन्होंने आखिरी बार लड़की को देखा था. एक रिक्शा ड्राइवर से मिली जानकारी से जांच करने वाले अहमद तक पहुंचे.

पूछताछ के दौरान मर्डर की डरावनी बातें सामने आईं

जब पुलिस ने अहमद से पूछताछ की, तो उसने शुरू में लड़की को पहचानने से मना कर दिया. हालांकि, जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, उसने जुर्म कबूल कर लिया. उसने 42 लड़कियों को मारने की बात मानी. उसके कबूलनामे के मुताबिक, वह इन हत्याओं के जरिए अपनी कथित तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाना चाहता था. उसने यह भी बताया कि उसका मकसद 70 लड़कियों की लार पीना था. इसका मतलब है कि 42 हत्याओं के बाद भी उसे नहीं लगा कि उसका कहा हुआ मकसद पूरा हुआ है. जांच के दौरान, उसकी एक पत्नी की भूमिका भी सामने आई. उसे जुर्म में साथी होने का दोषी पाया गया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई.

मौत के दिन भी उसका जुनून वैसा ही रहा

अहमद को इन हत्याओं के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी. 10 जुलाई, 2008 को उसे गोली मार दी गई थी. हालांकि, मामले से जुड़ी रिपोर्ट्स में उसकी आखिरी इच्छा के बारे में एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई है. खबर है कि जब उससे उसकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा गया, तो उसने कथित तौर पर अपने अधूरे मकसद को पूरा करने की अपनी अधूरी इच्छा बताई. वह अभी भी 70 महिलाओं की लार पीने के अपने जुनून से उबर नहीं पाया है. यह दावा सच है या कबूलनामा, यह साफ है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है.