Love Affair: होटल में रंगरलियां मना रहे थे साले साहब! धड़ल्ले से पहुंचे जीजा जी; फिर जो हुआ…

Love Affair: उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, दरअसल, यहां एक शख्स ने अपने साले ( पत्नी के भाई) को एक होटल में दूसरी महिला के साथ रंग रलियां मनाते हुए पकड़ लिया. इसके बाद जो हुआ उस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना इरादत नगर पुलिस स्टेशन इलाके के अंतर्गत कुरा मोड़ पर स्थित एक होटल में हुई. चलिए जान लेते हैं कि जब जीजा ने अपने ही साले को किसी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया तो क्या हुआ?
जीजा साले में होटल के बाहर मारपीट
जानकारी के मुटबैक, सरसा निवासी अरविंद सिंह मंगलवार दोपहर अपने ससुराल जा रहे थे, तभी उन्होंने होटल के बाहर अपने साले को कुछ लोगों के साथ देखा. शक होने पर अरविंद होटल के अंदर गए और वहाँ जो देखा, उससे वो हैरान रह गए. बताया गया है कि उनका साला होटल के एक कमरे में एक महिला के साथ थे. मामला तब और ज्यादा बिगड़ गया जब जीजा ने उन्हें समझाने की कोशिश की. कहा-सुनी जल्द ही सड़क पर लात-घूंसे चलने वाली हिंसक लड़ाई में बदल गई. वहाँ अफरा-तफरी मच गई और तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई.
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छत पर चढ़ गई लड़की
इतना ही नहीं ये लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि मौके पर पुलिस को पहुंचना पड़ा. पुलिस के आने की खबर सुनकर साला और उनके साथी मौके से भाग गए. इस बीच, होटल में मौजूद महिला घबरा गई; भागने की कोशिश में वह चौथी मंजिल पर चढ़ गई और छत पर पानी की टंकी के पीछे छिप गई. जब पुलिस ने होटल की तलाशी ली, तो उन्हें महिला छत पर छिपी हुई मिली. बाद में एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सीढ़ी की मदद से उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है. इरादत नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. होटल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है और मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है.
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