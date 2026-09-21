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फिल्मों में काम का झांसा, Spy Camera और VIP कनेक्शन… Raid में खुला था ग्लैमर वर्ल्ड का चौंकाने वाला राज, पुलिस भी रह गई दंग!

Actress Tara Chowdary Case: एक्ट्रेस तारा चौधरी से जुड़े चर्चित केस में फिल्मों में काम का झांसा, कथित रैकेट, गुप्त कैमरे और VIP कनेक्शन की जांच ने खूब सुर्खियां बटोरीं. जानिए इस मामले की पूरी कहानी.

By: Kajal Jain | Published: September 21, 2026 2:59:18 PM IST

फिल्मों में काम का झांसा, Spy Camera और VIP कनेक्शन... Raid में खुला था ग्लैमर वर्ल्ड का चौंकाने वाला राज, पुलिस भी रह गई दंग!
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Actress Tara Chowdary Case: फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे कई बार ऐसे काले राज छिपे होते हैं, जिन पर से पर्दा उठता है तो अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ग्लैमर वर्ल्ड में लोग अपने सुनहरे भविष्य का सपना लेकर आते हैं, वही दुनिया किसी दलदल में भी बदल सकती है? एक्ट्रेस तारा चौधरी की कहानी कुछ ऐसी ही सनसनीखेज सच्चाई को बयां करती है, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी थी. मॉडलिंग और फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर भोली-भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाने वाली तारा चौधरी पर हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने का गंभीर आरोप लगा था. इस काले कारोबार के तार सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इसके जाल में कई बड़े VIPs, राजनेता और अधिकारी भी फंसे बताए गए. जब पुलिस ने इस मामले की तह तक जाकर कार्रवाई की, तो ग्लैमर और अपराध के इस खतरनाक गठजोड़ की ऐसी परतें खुलीं, जिसने हर किसी को सन्न कर दिया. आइए जानते हैं इस हाई-प्रोफाइल और चौंकाने वाले मामले की पूरी अंदर की कहानी.   

स्ट्रगल कर रही लड़कियों को बनाती थी शिकार

तारा चौधरी ने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के बाद जब असफलता का सामना किया, तो उसने कथित तौर पर शॉर्टकट का रास्ता चुन लिया. वह ग्लैमर इंडस्ट्री में करियर बनाने आने वाली स्ट्रगलिंग लड़कियों और फिल्म एक्स्ट्रा को अपना निशाना बनाती थी. उन्हें अच्छी नौकरी और फिल्मों में बड़े रोल दिलाने का लालच देकर इस दलदल में धकेल दिया जाता था. धीरे-धीरे यह पूरा नेटवर्क एक बड़े सेक्स रैकेट के रूप में फैल गया, जिसकी भनक आम जनता को नहीं थी.

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VIPs और रसूखदार लोगों तक फैला था नेटवर्क

इस मामले की सबसे सनसनीखेज बात यह थी कि इस रैकेट के ग्राहक कोई आम लोग नहीं, बल्कि समाज के तथाकथित दिग्गज थे. पुलिसिया जांच और रिपोर्ट्स के मुताबिक, तारा चौधरी के इस अवैध कारोबार में कई बड़े राजनेता, उद्योगपति, और यहां तक कि कुछ अधिकारी (IAS/IPS) भी शामिल बताए गए. आरोप यह भी था कि वह इन रसूखदार लोगों के संपर्क का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती थी और जरूरत पड़ने पर उन्हें ब्लैकमेल भी किया करती थी.   

पुलिस की रेड में बरामद हुई आपत्तिजनक सामग्री

जब पुलिस को इस हाई-प्रोफाइल रैकेट की पुख्ता जानकारी मिली, तो एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया. पुलिस ने छापेमारी के दौरान तारा चौधरी के ठिकाने से कई आपत्तिजनक चीजें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उसने कई गुप्त कैमरे छिपाकर रखे थे, जिनका इस्तेमाल वह अपने ग्राहकों और पीड़ितों के वीडियो बनाने और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए करती थी.   

गिरफ्तारी और सनसनीखेज खुलासों का दौर

गिरफ्तारी के बाद जब इस मामले की परतें खुलीं, तो मीडिया में भूचाल आ गया. तारा चौधरी ने पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे करने की धमकी दी और दावा किया कि उसके पास कई बड़े चेहरों के राज सुरक्षित हैं. शुरुआती पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने उसे रिमांड पर भी लिया था, ताकि इस अवैध कारोबार के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके. इस मामले में कई रसूखदार लोगों, राजनेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आने के बाद पुलिस पर भारी दबाव था. पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और बरामद दस्तावेजों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की कि इस नेटवर्क में कौन-कौन और लोग शामिल थे.

जांच के दौरान पुलिस के सामने यह बात मुख्य रूप से आई कि आरोपी ने कई हाई-प्रोफाइल लोगों को फंसाने के लिए डिजिटल उपकरणों और गुप्त कैमरों का इस्तेमाल किया था. पुलिस ने उन तमाम डिजिटल सबूतों को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा. पुलिस की पूछताछ और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था, और अदालत में इस मामले की चार्जशीट दाखिल कर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई गई.

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Tags: Celebrity Crime
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