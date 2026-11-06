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Abhiram Murder Case: हत्या के वक्त गर्लफ्रेंड से चल रही थी कॉल, घर पर फोन छोड़कर क्राइम सीन पहुंचा उमर!

Abhiram Murder Case: श्रीकार्यम के पंगप्पारा में 17 साल के अभिराम की हत्या के दूसरे आरोपी उमर मुफ्तार की गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अक्कुलम के मनक्कुन्नू की रहने वाली एस ऐश्वर्या (21) को गिरफ्तार किया है.

By: Heena Khan | Published: November 6, 2026 12:28:41 PM IST

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Abhiram Murder Case: श्रीकार्यम के पंगप्पारा में 17 साल के अभिराम की हत्या के दूसरे आरोपी उमर मुफ्तार की गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अक्कुलम के मनक्कुन्नू की रहने वाली एस ऐश्वर्या (21) को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने कहा कि ऐश्वर्या को हत्या के बारे में पता था और उसने आरोपियों को सबूत मिटाने में मदद की थी. उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया. इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तारियों की संख्या चार हो गई है.

कॉल डिसकनेक्ट किए बिना पहुंचा क्राइम सीन 

पुलिस को पता चला कि उमर मुफ्तार ने रविवार दोपहर को, जिस दिन अभिराम की हत्या हुई थी, पेरूरकाडा में अपने घर से निकलने से पहले ऐश्वर्या को फोन किया था. उसने कॉल डिस्कनेक्ट किए बिना अपना फोन घर पर छोड़ दिया और क्राइम सीन पर चला गया. इस बीच, ऐश्वर्या ने कई घंटों तक कॉल एक्टिव रखी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी मोबाइल टावर लोकेशन रिकॉर्ड के आधार पर यह साबित करने के लिए सबूत बनाना चाहता था कि हत्या के समय उमर घर पर था और ऐश्वर्या से बात कर रहा था.

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जांच करने वालों को यह भी पता चला कि मर्डर के बाद घर लौटने पर उमर ने ऐश्वर्या को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज भेजा था. मैसेज में कथित तौर पर लिखा था: “17 साल के लड़के ने अभिराम को मार डाला है. उसे तकलीफ़ सहने दो.” जांच टीम का मानना ​​है कि यह उमर की यह दिखाने की कोशिश थी कि नाबालिग आरोपी ने अकेले ही मर्डर किया है और इसमें उसका कोई रोल नहीं है.

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क्या ऐश्वर्या भी थी शामिल  

पुलिस को पहले ऐश्वर्या के मर्डर में शामिल होने की जानकारी मिली थी. हालांकि पिछले दिन पूछताछ की गई थी, लेकिन उसने आरोपों से इनकार किया. उसे गुरुवार को कस्टडी में लिया गया और उससे डिटेल में पूछताछ की गई, जिसके दौरान उसने कथित तौर पर अपना रोल कबूल कर लिया. ऐश्वर्या ने जांच करने वालों को बताया कि वह उमर को बचाने के लिए साज़िश में शामिल हुई थी. अभिराम की बॉडी 2 नवंबर को श्रीकार्यम के पंगप्पारा में एक खाली प्लॉट में एक बोरे में भरी हुई मिली थी.

Tags: crime news
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